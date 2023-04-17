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    Жесткий разговор Боули с игроками «Челси» в раздевалке: назвал их игру стыдной и пожаловался, что потратил 600 миллионов

    Владелец «Челси» Тодд Боули зашел в раздевалку клуба после поражения от «Брайтона» (1:2) в 31-м туре АПЛ.

    Боули обратился к футболистам после речи главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Он назвал игру команды стыдной и пожаловался, что потратил на трансферы больше 600 миллионов евро, а результата нет.

    Владелец «Челси» также заявил, что футболисты не оправдывают его ожиданий.

    • Впереди у команды ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +287

      dauzhhhhh 9 секунд назад

      Ну а чо...600 миллионов евро это деньги.Вот 10 миллионов евро это не деньги, а так ..пшик...Так што Боули прав.
      "назвал их игру стыдной и пожаловался" =====Кто этот умник из журналистов, который претензии миллардера называет -"пожаловался" ? )))

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      Рейтинг: +1144

      Таврида 51 секунду назад

      Если в башне пое.бень, что е.бень, что не е.бень.

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      Рейтинг: +3868

      Эном айс 1 минуту назад

      Я вас умоляю, таки сначала надо было купить Чукотку, потом её продать с потрохами туда же куда её продавали,
      и только потом уже заниматься этим прости Господи, гешефтом..
      И он ещё имеет жаловаться?)
      ..Ой, вэйз мир, и что же завтра станет?

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      Рейтинг: +24605

      DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      Думаю, что с назначением Лэмпарда Челси ошибся. Фрэнк, конечно, легенда, но здесь этого мало.

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