Жесткий разговор Боули с игроками «Челси» в раздевалке: назвал их игру стыдной и пожаловался, что потратил 600 миллионов

Владелец «Челси» Тодд Боули зашел в раздевалку клуба после поражения от «Брайтона» (1:2) в 31-м туре АПЛ.

Боули обратился к футболистам после речи главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Он назвал игру команды стыдной и пожаловался, что потратил на трансферы больше 600 миллионов евро, а результата нет.

Владелец «Челси» также заявил, что футболисты не оправдывают его ожиданий.