Жесткий разговор Боули с игроками «Челси» в раздевалке: назвал их игру стыдной и пожаловался, что потратил 600 миллионов

Ну а чо...600 миллионов евро это деньги.Вот 10 миллионов евро это не деньги, а так ..пшик...Так што Боули прав.
"назвал их игру стыдной и пожаловался" =====Кто этот умник из журналистов, который претензии миллардера называет -"пожаловался" ? )))
Владелец «Челси» Тодд Боули зашел в раздевалку клуба после поражения от «Брайтона» (1:2) в 31-м туре АПЛ.
Боули обратился к футболистам после речи главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Он назвал игру команды стыдной и пожаловался, что потратил на трансферы больше 600 миллионов евро, а результата нет.
Владелец «Челси» также заявил, что футболисты не оправдывают его ожиданий.
- Впереди у команды ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».