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    Комличенко – о Талалаеве: «Посмеялся. Мне неинтересно»

    Форвард «Ростова» Николай Комличенко ответил на слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.

    • Талалев получил красную карточку в матче с «Крыльями», бросив бутылку с водой на поле.
    • Комментируя решение арбитра, Талалаев заявил: «Мы не растим Комличенко, а говорим правду в лицо».

    – По Талалаеву: почему-то он сказал про тебя на пресс-конференции. Какие мысли по этому поводу?

    – Посмеялся. Мне неинтересно. Не думаю, почему он мог так сказать. С ним лично не знаком, такие вещи пропускаю. Публично ничего не хочу отвечать.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.04.2023 22:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2168

      Красногвардейчик 31 минуту назад

      А тебе твари, только смеяться и остаётся, над лохами судьями, которые ведутся на твои симуляции

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