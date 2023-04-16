Комличенко – о Талалаеве: «Посмеялся. Мне неинтересно»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко ответил на слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.

Талалев получил красную карточку в матче с «Крыльями», бросив бутылку с водой на поле.

Комментируя решение арбитра, Талалаев заявил: «Мы не растим Комличенко, а говорим правду в лицо».

– По Талалаеву: почему-то он сказал про тебя на пресс-конференции. Какие мысли по этому поводу?

– Посмеялся. Мне неинтересно. Не думаю, почему он мог так сказать. С ним лично не знаком, такие вещи пропускаю. Публично ничего не хочу отвечать.