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  • «Оренбург» 9 месяцев (!!!) не проигрывал дома. Матч с «Локо» – и поражение: с дублем Глушенкова и ассистентским хет-триком Дзюбы

«Оренбург» 9 месяцев (!!!) не проигрывал дома. Матч с «Локо» – и поражение: с дублем Глушенкова и ассистентским хет-триком Дзюбы

16 апреля 2023, 15:58
3

«Оренбург» крайне уверен в этом сезоне при Марцеле Личке. К 23-му туру команда забралась на восьмую строчку таблицы. А дома «Оренбург» до встречи с «Локомотивом» вообще шел практически без ошибок. И в этой встрече не выдержал экзамен.

В чем причина чуда «Оренбурга» в домашних матчах РПЛ?

Вот некоторая статистика по выступлениям «Оренбурга» в этом сезоне РПЛ на своем стадионе:

• На старте сезона было поражение от «Крыльев» 2:4.

• Дальше – 10 домашних матчей: восемь побед и две ничьих.

• Среди команд, которых «Оренбург» обыграл дома, были «Краснодар» и «Спартак».

• Общий счет в домашних встречах, включая проигранную в первом туре – 30:13.

Sport.ru спрашивал у Лички о феномене «Оренбурга» в домашних матчах. Ответ:

«Сначала по одному слову: домашние матчи – хорошо, выездные – катастрофа.

Если «Оренбург» хочет развиваться, нужно добавлять семь-восемь очков на выезде за круг. Если кто-то думает, что мы будем обыгрывать всех дома, он сильно заблуждается. Да, сейчас у «Оренбурга» хорошая серия, я рад, но нужен баланс».

Есть и другой секрет «Оренбурга», дома, кроме хорошей игры – синтетическое поле. Газон постелили еще летом. Но соперники так и не привыкли к нему. На синтетику жаловался тренер ЦСКА Олег Фоменко. Из-за искусственного газона на «Оренбург» наезжал Валерий Карпин:

«Можете нам заплатить, чтобы такое же поле сделали, чтобы столько же крошки насыпали. Чтобы оно было один в один. Можете? Я не могу. Говорят, что размеры тоже меньше, но дело не в этом, дело в привыкании к нему. Привычка. Дело в отскоке мяча. Сколько команд выиграли здесь?»

Личка отвечал: «У нас легких игр и не бывает. Мы всегда едем на выезд играть на натуральном поле. Вот все жалуются, что в Оренбурге синтетика. Но каждая команда проводит здесь один раз в год. А у нас 15 игр на искусственном поле, а 15 – на натуральном. Причем мы в домашних играх не идем на хитрости. Знаете, некоторые, например, не поливают поле, чтобы мяч ходил медленнее. У нас все честно. Но игроки смену покрытия принимают нормально. Не надо жаловаться, нужно учиться с этим работать».

Матч с «Локо» – завершение 9-месячной (!!!) беспроигрышной серии дома

В 23-м тура «Оренбург» сгорел «Локомотиву» 1:4:

1. Дубль у Глушенкова. У него шесть очков по «гол+пас» в шести матчах РПЛ после перехода в «Локомотив». Один из мячей – вот такая красота:

2. У Дзюбы получился ассистентский хет-трик.

3. У «Локомотива» 5-матчевая победная серия над «Оренбургом» во всех турнирах.

4. «Локомотив» продолжает неплохой отрезок при Михаиле Галактионове. В шести матчах Премьер-лиги весной у «Локо» было только одно поражение – в прошлом туре от «Зенита».

Благодаря победе над «Оренбургом» клуб поднялся на 10-ю строчку.

5. «Оренбург» же продлил безвыигрышную серию в чемпионате до трех матчей.

Фото: телеграм-канал «Локомотива», официальный сайт «Оренбурга»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Оренбург Дзюба Артем Глушенков Максим
Комментарии (3)
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Alejandrrro
1681651185
Из них 4 месяца - зимний перерыв. Рубин вон почти год не проигрывает в РПЛ
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житель СПб
1681655215
Какой же все-таки Артем молодец! В лиге - безусловно, лучший.
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