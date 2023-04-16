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    «Оренбург» 9 месяцев (!!!) не проигрывал дома. Матч с «Локо» – и поражение: с дублем Глушенкова и ассистентским хет-триком Дзюбы

    «Оренбург» крайне уверен в этом сезоне при Марцеле Личке. К 23-му туру команда забралась на восьмую строчку таблицы. А дома «Оренбург» до встречи с «Локомотивом» вообще шел практически без ошибок. И в этой встрече не выдержал экзамен.

    В чем причина чуда «Оренбурга» в домашних матчах РПЛ?

    Вот некоторая статистика по выступлениям «Оренбурга» в этом сезоне РПЛ на своем стадионе:

    • На старте сезона было поражение от «Крыльев» 2:4.

    • Дальше – 10 домашних матчей: восемь побед и две ничьих.

    • Среди команд, которых «Оренбург» обыграл дома, были «Краснодар» и «Спартак».

    • Общий счет в домашних встречах, включая проигранную в первом туре – 30:13.

    Sport.ru спрашивал у Лички о феномене «Оренбурга» в домашних матчах. Ответ:

    «Сначала по одному слову: домашние матчи – хорошо, выездные – катастрофа.

    Если «Оренбург» хочет развиваться, нужно добавлять семь-восемь очков на выезде за круг. Если кто-то думает, что мы будем обыгрывать всех дома, он сильно заблуждается. Да, сейчас у «Оренбурга» хорошая серия, я рад, но нужен баланс».

    Есть и другой секрет «Оренбурга», дома, кроме хорошей игры – синтетическое поле. Газон постелили еще летом. Но соперники так и не привыкли к нему. На синтетику жаловался тренер ЦСКА Олег Фоменко. Из-за искусственного газона на «Оренбург» наезжал Валерий Карпин:

    «Можете нам заплатить, чтобы такое же поле сделали, чтобы столько же крошки насыпали. Чтобы оно было один в один. Можете? Я не могу. Говорят, что размеры тоже меньше, но дело не в этом, дело в привыкании к нему. Привычка. Дело в отскоке мяча. Сколько команд выиграли здесь?»

    Личка отвечал: «У нас легких игр и не бывает. Мы всегда едем на выезд играть на натуральном поле. Вот все жалуются, что в Оренбурге синтетика. Но каждая команда проводит здесь один раз в год. А у нас 15 игр на искусственном поле, а 15 – на натуральном. Причем мы в домашних играх не идем на хитрости. Знаете, некоторые, например, не поливают поле, чтобы мяч ходил медленнее. У нас все честно. Но игроки смену покрытия принимают нормально. Не надо жаловаться, нужно учиться с этим работать».

    Матч с «Локо» – завершение 9-месячной (!!!) беспроигрышной серии дома

    В 23-м тура «Оренбург» сгорел «Локомотиву» 1:4:

    1. Дубль у Глушенкова. У него шесть очков по «гол+пас» в шести матчах РПЛ после перехода в «Локомотив». Один из мячей – вот такая красота:

    2. У Дзюбы получился ассистентский хет-трик.

    3. У «Локомотива» 5-матчевая победная серия над «Оренбургом» во всех турнирах.

    4. «Локомотив» продолжает неплохой отрезок при Михаиле Галактионове. В шести матчах Премьер-лиги весной у «Локо» было только одно поражение – в прошлом туре от «Зенита».

    Благодаря победе над «Оренбургом» клуб поднялся на 10-ю строчку.

    5. «Оренбург» же продлил безвыигрышную серию в чемпионате до трех матчей.

    Фото: телеграм-канал «Локомотива», официальный сайт «Оренбурга»

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 15:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19539

      Cleaner 51 минуту назад

      Локо уверенно обыграл Оренбурга. И БЕЗ ПОМОЩИ судей, в отличие от Спартака, который даже с судейской помощью выиграть не может.

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      Рейтинг: +492

      Alejandrrro 56 минут назад

      Из них 4 месяца - зимний перерыв. Рубин вон почти год не проигрывает в РПЛ

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