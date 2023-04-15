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    Энрике разочарован, что «Челси» назначил Лэмпарда, а не его

    Луис Энрике расстроен, что «Челси» в апреле предпочел назначить на пост главного тренера не его, а Фрэнка Лэмпарда. Испанец был готов принять лондонцев.

    Энрике разочарован, потому что он хотел возглавить «Челси» как раз перед матчами четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала».

    При этом Энрике продолжает рассматриваться «Челси» как основной кандидат на приход в команду летом – уже на постоянной основе.

    • Сборная Испании с Энрике вылетела в 1/8 финала ЧМ-2022 от Марокко.
    • Тренер брал Лигу чемпионов с «Барселоной».
    • «Челси» в первых 3 матчах при Лэмпарде проиграл.

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    Источник: AS

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    15.04.2023 22:46
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