Лэмпард прокомментировал домашнее поражение «Челси» от «Брайтона»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отреагировал на поражение от «Брайтона» в 31-м туре АПЛ (1:2). Лондонцы забили первыми.

«Я разочарован всеми аспектами. «Брайтон» был лучше, он мог выиграть крупнее. Соперник был командой.

Мы были недостаточно хороши в каждом компоненте.

Но не стоит сильно расстраиваться, впереди у нас ответный матч с «Реалом». Надо разобраться, почему произошло так», – сказал Лэмпард.