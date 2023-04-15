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    Лэмпард прокомментировал домашнее поражение «Челси» от «Брайтона»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отреагировал на поражение от «Брайтона» в 31-м туре АПЛ (1:2). Лондонцы забили первыми.

    «Я разочарован всеми аспектами. «Брайтон» был лучше, он мог выиграть крупнее. Соперник был командой.

    Мы были недостаточно хороши в каждом компоненте.

    Но не стоит сильно расстраиваться, впереди у нас ответный матч с «Реалом». Надо разобраться, почему произошло так», – сказал Лэмпард.

    • «Челси» идет в АПЛ 11-м.
    • У лондонцев 6 матчей подряд без побед.
    • Лэмпард принял «Челси» на прошлой неделе.

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    Источник: ВВС

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