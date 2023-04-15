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    Талалаев прокомментировал удаление в матче с «Крыльями Советов»

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев объяснил свое удаление в матче 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).

    «Я вскочил радоваться голу Резиуана Мирзова. Мяч так закручивался, и с моей позиции был гол. Вскочил, подбросил бутылку, она попала на линию и выскочила в поле.

    Арбитр подошел и спросил, а мы не растим Николая Комличенко, говорим правду в лицо. Сказал, что я бросил. Судья дал красную, я ушел с поля, что делать», – прокомментировал Талалаев.

    • Это был 1-й матч Талалаева после возвращения в «Химки».
    • Тренер пропустит следующий матч против «Торпедо» – своего бывшего клуба.
    • «Химки» идут в зоне вылета.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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