Талалаев прокомментировал удаление в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев объяснил свое удаление в матче 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).

«Я вскочил радоваться голу Резиуана Мирзова. Мяч так закручивался, и с моей позиции был гол. Вскочил, подбросил бутылку, она попала на линию и выскочила в поле.

Арбитр подошел и спросил, а мы не растим Николая Комличенко, говорим правду в лицо. Сказал, что я бросил. Судья дал красную, я ушел с поля, что делать», – прокомментировал Талалаев.