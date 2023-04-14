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    Экс-гендиректор «Спартака» рассказал, почему Салах и Мане не перешли в московский клуб

    Роман Асхабадзе раскрыл подробности несостоявшихся трансферов Мохамеда Салаха и Садио Мане в «Спартак».

    «В 2014 году мы работали над подписанием Промеса, а параллельно вели переговоры с Мане. Дело дошло до договорeнности с клубом. Но сам игрок отказался, сказал: «Не поеду».

    «Зальцбург» нам говорил, что у них есть на связи английский клуб, но они дают меньше денег, а австрийцы хотели заработать больше.

    Агент Мане сказал, что хочет в Россию, его всe устраивает. Мане сказал, что категорически не поедет в Россию. Никак не пытались переубедить, он сказал конкретно.

    С Салахом была параллельная история, но я в него никогда не верил. Леонид Арнольдович [Федун] попросил, и не только меня, эту историю прозондировать. Он попросил привезти его в Россию, я сказал, что нет, в аренду – тоже нет.

    Я сразу сказал, потому что знал через свои источники, что он точно не поедет в Россию, даже в аренду. Я сказал Федуну, что, если кто-то решит вопрос по Салаху, готов это признать и уйти. Но этого не было.

    Из того селекционного списка, что был, получилось зацепить одного. Изначально предполагал, что получится Промес или Мане», – рассказал Асхабадзе.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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