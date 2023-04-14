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  • Экс-гендиректор «Спартака» рассказал, почему Салах и Мане не перешли в московский клуб

Экс-гендиректор «Спартака» рассказал, почему Салах и Мане не перешли в московский клуб

14 апреля 2023, 17:31
2

Роман Асхабадзе раскрыл подробности несостоявшихся трансферов Мохамеда Салаха и Садио Мане в «Спартак».

«В 2014 году мы работали над подписанием Промеса, а параллельно вели переговоры с Мане. Дело дошло до договорeнности с клубом. Но сам игрок отказался, сказал: «Не поеду».

«Зальцбург» нам говорил, что у них есть на связи английский клуб, но они дают меньше денег, а австрийцы хотели заработать больше.

Агент Мане сказал, что хочет в Россию, его всe устраивает. Мане сказал, что категорически не поедет в Россию. Никак не пытались переубедить, он сказал конкретно.

С Салахом была параллельная история, но я в него никогда не верил. Леонид Арнольдович [Федун] попросил, и не только меня, эту историю прозондировать. Он попросил привезти его в Россию, я сказал, что нет, в аренду – тоже нет.

Я сразу сказал, потому что знал через свои источники, что он точно не поедет в Россию, даже в аренду. Я сказал Федуну, что, если кто-то решит вопрос по Салаху, готов это признать и уйти. Но этого не было.

Из того селекционного списка, что был, получилось зацепить одного. Изначально предполагал, что получится Промес или Мане», – рассказал Асхабадзе.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Салах Мохамед Мане Садио Асхабадзе Роман
Комментарии (2)
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Axe111
1681484368
Пфф какие ещё могут быть вопросы ПОЧЕМУ ЛОЛ
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alefreddy
1681559039
кого только почти не купили а в результате одни середнячки(а то и скромнее) не готовые биться за 1 место
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