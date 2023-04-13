Дочь Малафеева: «Больше не хочу возвращаться в Россию»

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Ксения Малафеева сообщила, что предпочитает жить не в России.
19-летняя дочь Вячеслава Малафеева ответила в соцсетях на соответствующий вопрос.
– Ты бы хотела жить не в России? Уехать насовсем?
– Я это сейчас и планирую сделать) Иногда возвращаться в Россию – ок, а так не хочу туда больше.
- Ксения – дочь Малафеева от первого брака.
- В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
- Сейчас девушка находится в Дубае.