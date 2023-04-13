Дочь Малафеева: «Больше не хочу возвращаться в Россию»

Ксения Малафеева сообщила, что предпочитает жить не в России.

19-летняя дочь Вячеслава Малафеева ответила в соцсетях на соответствующий вопрос.

– Ты бы хотела жить не в России? Уехать насовсем?

– Я это сейчас и планирую сделать) Иногда возвращаться в Россию – ок, а так не хочу туда больше.