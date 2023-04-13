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    Дочь Малафеева: «Больше не хочу возвращаться в Россию»

    Ксения Малафеева сообщила, что предпочитает жить не в России.

    19-летняя дочь Вячеслава Малафеева ответила в соцсетях на соответствующий вопрос.

    – Ты бы хотела жить не в России? Уехать насовсем?

    – Я это сейчас и планирую сделать) Иногда возвращаться в Россию – ок, а так не хочу туда больше.

    • Ксения – дочь Малафеева от первого брака.
    • В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
    • Сейчас девушка находится в Дубае.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.04.2023 23:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      trazionovka 1 час назад

      Зачем вы ведётесь на телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: платиновый прогноз. Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ сюжет показывал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3608

      Axe111 1 час назад

      Папашу не забудь забрать

      0
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 2 часа назад

      хорошо жить на папины денюшки)))

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      Рейтинг: +1484

      balam > г.Онега 1 час назад

      во сколько сам зарабатывать начал?она хоть старается-вот наркотики продает

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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 2 часа назад

      Скатертью дорога

      0
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