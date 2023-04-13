Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Орлов считает, что Селихов может скрывать проблемы со здоровьем

    Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре вратаря Александра Селихова.

    «Что касается Селихова, то его, в одно время хотел брать «Зенит». Но взял в итоге Лунева. Я сразу сказал, что Селихов не умеет играть на выходах. Ему надо проверить зрение. Хорошо ли он видит? У нас есть вратари, которые плохо видят, но они это скрывают.

    Как Селихов не увидел мяч, летевший с углового? Он неправильно выбирает позицию. Его не научили выбирать позицию при стандартах. Поэтому у «Спартака» сплошные проблемы. Но есть дух. Тренер работает хорошо. Но сейчас спустились на третье место», — сказал Орлов.

    • Селихов ошибся в матче с «Динамо» (3:3), что позволило сопернику забить.
    • Игрок в «Спартаке» с 2017 года.
    • Он брал с командой РПЛ.

    Новости по теме
    Селихов извинился перед игроками «Спартака» за ошибки в дерби с «Динамо» 1
    «Сколько раз он нас выручал?»: Зобнин призвал не винить Селихова после матча с «Динамо» 1
    Абаскаль высказался об ошибке Селихова в матче с «Динамо» 5
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:37
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +277

      Burtaze 53 минуты назад

      упс...Селихов как Паниковский – великий слепой...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1594

      Suvorov51 2 часа назад

      Флюгер Гена начал пердеть, ну весна начало обострения, хотя у него постоянный понос, а как еще столько лет вещает что питерская помойка. шемьпиньон надутый газом скорее всего ванильным газом, после которого пройти на невском нет сил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1722

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Да с похмела Семьлихов был. Они там в свинарне часто киряют. Тем более у него накануне днюха была. И так дырка, а тут ещё неопохмелившаяся дырка. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1008

      Krics 4 часа назад

      Не обижайте дедушку ,деменция шагает впереди,ихмо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      cska1948 4 часа назад

      Вспомните гол на ЧМ, который Роналду хотел присвоить себе. Он точно такой как пропустил Селихов. Оба вратаря сконцентрировали своё внимание на игроках соперника, а не на мяче. За что и поплатились. И зрение здесь не причём

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +85

      BoevStas1 4 часа назад

      В чем уверен так Орлова уже точно не вылечить...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1177

      ВасяК > BoevStas1 4 часа назад

      А как комментатор, он тоже болен!!!Как можно перепутать, темненького,с беленьким???Причём постоянно!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 