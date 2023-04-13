Кокорин готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Арисе»

Нападающий Александр Кокорин может на постоянной основе перейти из «Фиорентины» в «Арис».

Срок аренды истечет летом.

Кокорин принадлежит «Фиорентине» с января 2021 года.

У 32-летнего Кокорина в сезоне чемпионата Кипра 24 матча, 11 голов, 6 ассистов.

«Сообщения о том, что Александр Кокорин точно не останется в «Арисе» и вернется в «Фиорентину», не соответствуют действительности. Сейчас ведутся активные переговоры, чтобы удовлетворить условия обеих клубов и самого футболиста.

Кокорин отлично показывает себя на Кипре, и ему нравится выступать за «Арис». Зарплата также не имеет большого значения, Кокорин готов пойти на понижение в финансовых условиях.

Клубы пока не хотят никак комментировать переговоры по судьбе Александра, но все решится к концу этого сезона», – сообщил источник, близкий к «Фиорентине».