Кокорин готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Арисе»

Нападающий Александр Кокорин может на постоянной основе перейти из «Фиорентины» в «Арис».
- Срок аренды истечет летом.
- Кокорин принадлежит «Фиорентине» с января 2021 года.
- У 32-летнего Кокорина в сезоне чемпионата Кипра 24 матча, 11 голов, 6 ассистов.
«Сообщения о том, что Александр Кокорин точно не останется в «Арисе» и вернется в «Фиорентину», не соответствуют действительности. Сейчас ведутся активные переговоры, чтобы удовлетворить условия обеих клубов и самого футболиста.
Кокорин отлично показывает себя на Кипре, и ему нравится выступать за «Арис». Зарплата также не имеет большого значения, Кокорин готов пойти на понижение в финансовых условиях.
Клубы пока не хотят никак комментировать переговоры по судьбе Александра, но все решится к концу этого сезона», – сообщил источник, близкий к «Фиорентине».
Источник: Sport24