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    Кокорин готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Арисе»

    Нападающий Александр Кокорин может на постоянной основе перейти из «Фиорентины» в «Арис».

    • Срок аренды истечет летом.
    • Кокорин принадлежит «Фиорентине» с января 2021 года.
    • У 32-летнего Кокорина в сезоне чемпионата Кипра 24 матча, 11 голов, 6 ассистов.

    «Сообщения о том, что Александр Кокорин точно не останется в «Арисе» и вернется в «Фиорентину», не соответствуют действительности. Сейчас ведутся активные переговоры, чтобы удовлетворить условия обеих клубов и самого футболиста.

    Кокорин отлично показывает себя на Кипре, и ему нравится выступать за «Арис». Зарплата также не имеет большого значения, Кокорин готов пойти на понижение в финансовых условиях.

    Клубы пока не хотят никак комментировать переговоры по судьбе Александра, но все решится к концу этого сезона», – сообщил источник, близкий к «Фиорентине».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14324

      Алексей З 32 минуты назад

      За еду готов играть.

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      Рейтинг: +1381

      Lilipyt 2 часа назад

      Кроме как Арису он больше ни кому не нужен

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      Рейтинг: +764

      egor tikhonov 2 часа назад

      само собой. главное не в Россию....ещё один ссыкун наклёвывается)

      0
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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

      "обеих клубов" - ясно, понятно

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