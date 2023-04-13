Раскрыт трюк Месси из рекламы: ему помог зеленый человечек

Бутылка приземлились,как будто в ней ртуть была ,а не кола.
В соцсетях обсуждают видео с участием Лионеля Месси в рекламном ролике.
По сюжету аргентинец бьет по мячу, на котором стоит бутылка. После удара бутылка подлетает, переворачивается и ровно становится на пол.
Многие подумали, что такого эффекта удалось достичь благодаря уникальной технике Месси. Однако все оказалось гораздо проще.
Футболисту помогал человек, одетый в специальный зеленый костюм, который легко удаляется при монтаже. Никакой магии – только мошенничество😄.