Раскрыт трюк Месси из рекламы: ему помог зеленый человечек

В соцсетях обсуждают видео с участием Лионеля Месси в рекламном ролике.

По сюжету аргентинец бьет по мячу, на котором стоит бутылка. После удара бутылка подлетает, переворачивается и ровно становится на пол.

Многие подумали, что такого эффекта удалось достичь благодаря уникальной технике Месси. Однако все оказалось гораздо проще.

Футболисту помогал человек, одетый в специальный зеленый костюм, который легко удаляется при монтаже. Никакой магии – только мошенничество😄.