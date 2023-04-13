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    Раскрыт трюк Месси из рекламы: ему помог зеленый человечек

    В соцсетях обсуждают видео с участием Лионеля Месси в рекламном ролике.

    По сюжету аргентинец бьет по мячу, на котором стоит бутылка. После удара бутылка подлетает, переворачивается и ровно становится на пол.

    Многие подумали, что такого эффекта удалось достичь благодаря уникальной технике Месси. Однако все оказалось гораздо проще.

    Футболисту помогал человек, одетый в специальный зеленый костюм, который легко удаляется при монтаже. Никакой магии – только мошенничество😄.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +889

      3meeeD 4 часа назад

      Бутылка приземлились,как будто в ней ртуть была ,а не кола.

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