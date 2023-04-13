В «Лукойле» отреагировали на слухи об изменениях в руководстве «Спартака»

Пресс-служба «Лукойла» дала комментарий по поводу возможных кадровых изменений среди руководителей «Спартака».
Сообщалось, что московский клуб точно покинет либо генеральный директор Мележиков, либо спортивный директор Эшуорт.
– Обсуждаются ли в «Лукойле» вопросы смены руководящего состава в «Спартаке» и о расширении совета директоров клуба новыми участниками?
– Компания удовлетворена работой менеджмента «Спартака». Поэтому планов проводить кадровые изменения нет.
Вопрос о необходимости расширения состава Совета директоров «Спартака» тоже не обсуждается.
Источник: «Спорт-Экспресс»