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    В «Лукойле» отреагировали на слухи об изменениях в руководстве «Спартака»

    Пресс-служба «Лукойла» дала комментарий по поводу возможных кадровых изменений среди руководителей «Спартака».

    Сообщалось, что московский клуб точно покинет либо генеральный директор Мележиков, либо спортивный директор Эшуорт.

    – Обсуждаются ли в «Лукойле» вопросы смены руководящего состава в «Спартаке» и о расширении совета директоров клуба новыми участниками?

    – Компания удовлетворена работой менеджмента «Спартака». Поэтому планов проводить кадровые изменения нет.

    Вопрос о необходимости расширения состава Совета директоров «Спартака» тоже не обсуждается.

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • В 7 последних матчах у команды одна победа.
    • Следующий соперник «Спартака» – «Торпедо» (15 апреля).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101250

      zigbert 2 часа назад

      Если и делать какие либо изменения в руководстве то лучше по окончании сезона.

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