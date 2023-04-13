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    Анчелотти прокомментировал победу над «Челси»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подытожил первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (2:0).

    «Я доволен хорошей игрой «Реала». В первые минуты мы ошибались в позициях, но потом хорошо контролировали игру. Мы были хороши и в равных составах, и в большинстве.

    Думаю, в финальной трети мы могли сыграть лучше, лучше комбинировать.

    В таких матчах особенно себя проявляют Лука Модрич и Тони Кроос, которые обладают опытом и нужными навыками», – сказал итальянец.

    • У «Челси» во 2-м тайме был удален Бен Чилвел.
    • Ответный матч – через неделю в Лондоне.
    • Анчелотти брал с «Челси» АПЛ.

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    Источник: Marca

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