Анчелотти прокомментировал победу над «Челси»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подытожил первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (2:0).
«Я доволен хорошей игрой «Реала». В первые минуты мы ошибались в позициях, но потом хорошо контролировали игру. Мы были хороши и в равных составах, и в большинстве.
Думаю, в финальной трети мы могли сыграть лучше, лучше комбинировать.
В таких матчах особенно себя проявляют Лука Модрич и Тони Кроос, которые обладают опытом и нужными навыками», – сказал итальянец.
- У «Челси» во 2-м тайме был удален Бен Чилвел.
- Ответный матч – через неделю в Лондоне.
- Анчелотти брал с «Челси» АПЛ.
Источник: Marca