У «ПСЖ» не будет финансовых ограничений на летние трансферы

«ПСЖ» решил проблемы с финансовым фэйр-плей, которые появились в 2022 году.

Парижский клуб сможет соблюсти условия соглашения с УЕФА по итогам сезона-2022/23.

Также «ПСЖ» намерен заработать на продаже нескольких футболистов. На трансфер будут выставлены Мауро Икарди, Юлиан Дракслер, Леандро Паредес, Джорджиньо Вейналдум и другие.

Предпринятые шаги позволят лидеру Лиги 1 тратиться на летнее усиление состава более свободно – без ограничений, установленных УЕФА.