У «ПСЖ» не будет финансовых ограничений на летние трансферы

Как не будет?А на ФФ пох...й им что ли?
«ПСЖ» решил проблемы с финансовым фэйр-плей, которые появились в 2022 году.
Парижский клуб сможет соблюсти условия соглашения с УЕФА по итогам сезона-2022/23.
Также «ПСЖ» намерен заработать на продаже нескольких футболистов. На трансфер будут выставлены Мауро Икарди, Юлиан Дракслер, Леандро Паредес, Джорджиньо Вейналдум и другие.
Предпринятые шаги позволят лидеру Лиги 1 тратиться на летнее усиление состава более свободно – без ограничений, установленных УЕФА.