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    У «ПСЖ» не будет финансовых ограничений на летние трансферы

    «ПСЖ» решил проблемы с финансовым фэйр-плей, которые появились в 2022 году.

    Парижский клуб сможет соблюсти условия соглашения с УЕФА по итогам сезона-2022/23.

    Также «ПСЖ» намерен заработать на продаже нескольких футболистов. На трансфер будут выставлены Мауро Икарди, Юлиан Дракслер, Леандро Паредес, Джорджиньо Вейналдум и другие.

    Предпринятые шаги позволят лидеру Лиги 1 тратиться на летнее усиление состава более свободно – без ограничений, установленных УЕФА.

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    Источник: Get French Football News

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +888

      3meeeD 33 минуты назад

      Как не будет?А на ФФ пох...й им что ли?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1584

      Suvorov51 > 3meeeD 7 минут назад

      Давным- давно

      0
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