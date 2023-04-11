«Челси» хочет бесплатно подписать основного игрока «Барселоны»

«Челси» может летом переманить полузащитника «Барселоны» Гави.

Лондонский клуб следит за ситуацией с будущим 18-летнего футболиста.

Сообщалось, что испанца исключили из основного состава «Барсы», поскольку суд признал незаконной регистрацию его нового контракта.

Если в ближайшие три месяца каталонцы не решат проблему с зарплатной ведомостью, то Гави сможет уйти бесплатно.

«Челси» готов предложить ему высокий оклад и многомиллионный подписной бонус.

Гави очень недоволен ситуацией с контрактом, поэтому не исключает смену команды по окончании сезона.