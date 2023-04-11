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    «Челси» хочет бесплатно подписать основного игрока «Барселоны»

    «Челси» может летом переманить полузащитника «Барселоны» Гави.

    Лондонский клуб следит за ситуацией с будущим 18-летнего футболиста.

    Сообщалось, что испанца исключили из основного состава «Барсы», поскольку суд признал незаконной регистрацию его нового контракта.

    Если в ближайшие три месяца каталонцы не решат проблему с зарплатной ведомостью, то Гави сможет уйти бесплатно.

    «Челси» готов предложить ему высокий оклад и многомиллионный подписной бонус.

    Гави очень недоволен ситуацией с контрактом, поэтому не исключает смену команды по окончании сезона.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 13:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 15 минут назад

      Хах, Челси , там так -то и другие мастодонты не против заполучить его

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      Рейтинг: +1137

      Alex Flash 1 час назад

      Не хило синяки себе губу раскатали

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