«Челси» хочет бесплатно подписать основного игрока «Барселоны»

«Челси» может летом переманить полузащитника «Барселоны» Гави.
Лондонский клуб следит за ситуацией с будущим 18-летнего футболиста.
Сообщалось, что испанца исключили из основного состава «Барсы», поскольку суд признал незаконной регистрацию его нового контракта.
Если в ближайшие три месяца каталонцы не решат проблему с зарплатной ведомостью, то Гави сможет уйти бесплатно.
«Челси» готов предложить ему высокий оклад и многомиллионный подписной бонус.
Гави очень недоволен ситуацией с контрактом, поэтому не исключает смену команды по окончании сезона.
Источник: AS