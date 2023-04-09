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Зобнин: «Игрокам «Спартака» надо покопаться в себе»

9 апреля 2023, 09:53
17

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ против «Динамо» (3:3).

«Не особо довольны своей игрой, потому что хочется большего. У нас были хорошие моменты — нужно было их забивать. Могли побеждать «Динамо», но, к сожалению, пропустили глупые голы и из-за этого пришлось отыгрываться. С учeтом того, что мы проигрывали по ходу матча, наверное, ничья — нормальный результат. Хотя по голевым моментам наиграли на победу. Каждому игроку «Спартака» надо покопаться в себе, чтобы добавить злости и агрессии», – сказал Зобнин.

  • У «Спартака» одна победа в последних 7 матчах.
  • Команда в течение весны потеряла 2-е место РПЛ.
  • Следующий соперник – «Торпедо».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (17)
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SLADE2019
1681023535
Многим игрокам, Роман нужно покопаться в себе, как ты говоришь. Но только в других командах.
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eugen-han
1681023536
Счёт по игре, учитывая что пенальти конечно же смешной, потому что тот же Зобнин упал в штрафной раньше, чем его успел ухватить защитник, чтобы тот не упал и получилось очень комично на самом деле. А Иванов-клоун, в который раз убеждаешься с каждым матчем и участием его судейства.
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ScarlettOgusania
1681024253
тебе, Рома, пора бы научиться бить по катящемуся мячу, а не останавливать его и подрабатывать, ты сам запорол несколько моментов из-за этого; Селю на лавку посадите, нефиг после бухла играть; ну и "покопайтесь", конечно, не помешает - просрали этот матч и чемпионат в целом, Абаскаля подставили своей игрой
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paracetamol
1681024766
Зобе надо перейти в другой спорт - в ныряльщики! Покопайся в себе Зоба, не там ли твое призвание.
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Эном айс
1681026519
Ну, "злости и агрессии" как раз предостаточно. Заодно была отметена попытка обвинения в "слабохарактерности". Зато статья по "работе с судьями" уже корячится(и не условно). ) А вот мастерства, вкупе с холодной головой ,. явно не хватает. Т.е. не хватает Промеса и Джикия.
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1681029237
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egor tikhonov
1681045482
хорошие моменты? нырок отличный , а не хороший....
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