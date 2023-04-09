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    Зобнин: «Игрокам «Спартака» надо покопаться в себе»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ против «Динамо» (3:3).

    «Не особо довольны своей игрой, потому что хочется большего. У нас были хорошие моменты — нужно было их забивать. Могли побеждать «Динамо», но, к сожалению, пропустили глупые голы и из-за этого пришлось отыгрываться. С учeтом того, что мы проигрывали по ходу матча, наверное, ничья — нормальный результат. Хотя по голевым моментам наиграли на победу. Каждому игроку «Спартака» надо покопаться в себе, чтобы добавить злости и агрессии», – сказал Зобнин.

    • У «Спартака» одна победа в последних 7 матчах.
    • Команда в течение весны потеряла 2-е место РПЛ.
    • Следующий соперник – «Торпедо».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +3668

      Эном айс 2 часа назад

      Ну, "злости и агрессии" как раз предостаточно. Заодно была отметена попытка обвинения в "слабохарактерности". Зато статья по "работе с судьями" уже корячится(и не условно). )
      А вот мастерства, вкупе с холодной головой ,. явно не хватает. Т.е. не хватает Промеса и Джикия.

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      Рейтинг: +18144

      paracetamol 2 часа назад

      Зобе надо перейти в другой спорт - в ныряльщики! Покопайся в себе Зоба, не там ли твое призвание.

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      Рейтинг: +1568

      ScarlettOgusania 2 часа назад

      тебе, Рома, пора бы научиться бить по катящемуся мячу, а не останавливать его и подрабатывать, ты сам запорол несколько моментов из-за этого; Селю на лавку посадите, нефиг после бухла играть; ну и "покопайтесь", конечно, не помешает - просрали этот матч и чемпионат в целом, Абаскаля подставили своей игрой

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      Рейтинг: +475

      eugen-han 3 часа назад

      Счёт по игре, учитывая что пенальти конечно же смешной, потому что тот же Зобнин упал в штрафной раньше, чем его успел ухватить защитник, чтобы тот не упал и получилось очень комично на самом деле. А Иванов-клоун, в который раз убеждаешься с каждым матчем и участием его судейства.

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      Рейтинг: +1010

      SLADE2019 3 часа назад

      Многим игрокам, Роман нужно покопаться в себе, как ты говоришь. Но только в других командах.

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