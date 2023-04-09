Зобнин: «Игрокам «Спартака» надо покопаться в себе»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ против «Динамо» (3:3).

«Не особо довольны своей игрой, потому что хочется большего. У нас были хорошие моменты — нужно было их забивать. Могли побеждать «Динамо», но, к сожалению, пропустили глупые голы и из-за этого пришлось отыгрываться. С учeтом того, что мы проигрывали по ходу матча, наверное, ничья — нормальный результат. Хотя по голевым моментам наиграли на победу. Каждому игроку «Спартака» надо покопаться в себе, чтобы добавить злости и агрессии», – сказал Зобнин.