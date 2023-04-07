Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    В «Крыльях Советов» прокомментировали поход команды в церковь

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко подтвердил командный поход в церковь.

    «Сегодня у православных большой праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы.

    В нашей команде много верующих ребят, которые посещают церковные службы. Поэтому в этом нет ничего необычного», – сказал Корниленко.

    • «Крылья» не побеждают в 7 матчах подряд.
    • В марте и апреле они трижды сыграли вничью и потерпели 4 поражения.
    • Ближайший соперник самарцев – «Сочи».

    Новости по теме
    РПЛ опубликовала расписание матчей до конца сезона 1
    В «Крыльях Советов» обсудят получение российского гражданства для двух легионеров
    ⚽ РПЛ. «Торпедо» примет «Факел», «Ахмат» сыграет с «Уралом», дерби «Спартака» и «Динамо» 2
    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2023 23:08
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2410

      моэм 5 часов назад

      Заливай....только поп своими заклинаниями Химкам то не помог , дурной пример заразителен . но лучше бы сходили на сверхплановую тренировку .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +472

      eugen-han > моэм 4 часа назад

      Скройся чёрт, и не надо своим поганым языком здесь что-то блеять. Судя по твоим не совсем умными, а лучше сказать- глупыми высказываниями, курирует тебя тот, кто с рогами и копытами и который виляет хвостом в твоём сознании. Смотри, как бы тебе не пред'явили то, что твоим отцом является отец лжи (антитеза Отца Небесного), так как кому церковь не мать, тому и Бог не отец.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 