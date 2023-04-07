В «Крыльях Советов» прокомментировали поход команды в церковь

Заливай....только поп своими заклинаниями Химкам то не помог , дурной пример заразителен . но лучше бы сходили на сверхплановую тренировку .
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко подтвердил командный поход в церковь.
«Сегодня у православных большой праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы.
В нашей команде много верующих ребят, которые посещают церковные службы. Поэтому в этом нет ничего необычного», – сказал Корниленко.
- «Крылья» не побеждают в 7 матчах подряд.
- В марте и апреле они трижды сыграли вничью и потерпели 4 поражения.
- Ближайший соперник самарцев – «Сочи».