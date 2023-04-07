В «Крыльях Советов» прокомментировали поход команды в церковь

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко подтвердил командный поход в церковь.

«Сегодня у православных большой праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы.

В нашей команде много верующих ребят, которые посещают церковные службы. Поэтому в этом нет ничего необычного», – сказал Корниленко.