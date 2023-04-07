Комличенко выступил против матча сборной России со сборной Медиалиги

Нападающий сборной России Николай Комличенко не хочет играть с медийными футболистами.

— Появилась информация, что сборная России сыграет в Багдаде с Ираком. Как вам новость?

— Ну, ок. Уже играли в Тегеране, сыграем и в Багдаде.

— Нужны ли матчи с такими соперниками?

— А с кем нам еще играть? Какие варианты?

— Может, с медиасборной?

— Не, это несерьезно. Так, выйти посмеяться. Я не думаю, что есть смысл в таком.