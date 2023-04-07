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    Комличенко выступил против матча сборной России со сборной Медиалиги

    Нападающий сборной России Николай Комличенко не хочет играть с медийными футболистами.

    — Появилась информация, что сборная России сыграет в Багдаде с Ираком. Как вам новость?

    — Ну, ок. Уже играли в Тегеране, сыграем и в Багдаде.

    — Нужны ли матчи с такими соперниками?

    — А с кем нам еще играть? Какие варианты?

    — Может, с медиасборной?

    — Не, это несерьезно. Так, выйти посмеяться. Я не думаю, что есть смысл в таком.

    • 2DROTS в марте победил в товарищеском матче ЦСКА (2:1).
    • Ближайший соперник сборной России неизвестен.
    • Команда отстранена от международных официальных игр решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    07.04.2023 20:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7022

      sochi-2013 2 часа назад

      Боится об0сраться!
      Помнится 1-я сборная не захотела играть с 2-ой под руководством Красножана.

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      Рейтинг: +195

      Yellow 91 7 часов назад

      Что мешает провести сборной России матч против сборной легионеров из РПЛ? Я бы лучше такой матч посмотрел, чем с Ираном, Ираком и т.д.

      0
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      Рейтинг: +707

      k611 8 часов назад

      Смешно будет если медийная сборная выиграет.

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      Рейтинг: +170

      odessakmv 14 часов назад

      ссыт, что медийцы им накидают по самые за гланды

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      Рейтинг: +822

      эд100 17 часов назад

      и это говорит тот, кто в сборной лишь благодаря Карпуше, и толком ничего особенного не показал за свой шанс.

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