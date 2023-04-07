Комличенко выступил против матча сборной России со сборной Медиалиги

Нападающий сборной России Николай Комличенко не хочет играть с медийными футболистами.
— Появилась информация, что сборная России сыграет в Багдаде с Ираком. Как вам новость?
— Ну, ок. Уже играли в Тегеране, сыграем и в Багдаде.
— Нужны ли матчи с такими соперниками?
— А с кем нам еще играть? Какие варианты?
— Может, с медиасборной?
— Не, это несерьезно. Так, выйти посмеяться. Я не думаю, что есть смысл в таком.
- 2DROTS в марте победил в товарищеском матче ЦСКА (2:1).
- Ближайший соперник сборной России неизвестен.
- Команда отстранена от международных официальных игр решениями ФИФА и УЕФА.
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»