«Работник месяца»: тренер «Уфы» получил вторую 2-матчевую дисквалификацию за месяц

Главный тренер «Уфы» Арслан Халимбеков наказан за агрессивное поведение в последнем матче Первой лиги против «СКА-Хабаровска» (3:0). Он дисквалифицирован на две встречи за умышленный удар ногой по бутылке.
Матч с хабаровчанами был для Халимбекова первым после отбытой двухматчевой дисквалификации за некорректное поведение.
Таким образом, у Халимбекова за месяц две двухматчевые дисквалификации.
- Халимбеков вернулся в «Уфу» осенью.
- Команда идет в зоне вылета.
- Халимбеков пропустит ближайшие матчи с «Краснодаром-2» и «Акроном».
Источник: телеграм-канал Первой лиги