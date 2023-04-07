«Работник месяца»: тренер «Уфы» получил вторую 2-матчевую дисквалификацию за месяц

Главный тренер «Уфы» Арслан Халимбеков наказан за агрессивное поведение в последнем матче Первой лиги против «СКА-Хабаровска» (3:0). Он дисквалифицирован на две встречи за умышленный удар ногой по бутылке.

Матч с хабаровчанами был для Халимбекова первым после отбытой двухматчевой дисквалификации за некорректное поведение.

Таким образом, у Халимбекова за месяц две двухматчевые дисквалификации.