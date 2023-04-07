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    «Работник месяца»: тренер «Уфы» получил вторую 2-матчевую дисквалификацию за месяц

    Главный тренер «Уфы» Арслан Халимбеков наказан за агрессивное поведение в последнем матче Первой лиги против «СКА-Хабаровска» (3:0). Он дисквалифицирован на две встречи за умышленный удар ногой по бутылке.

    Матч с хабаровчанами был для Халимбекова первым после отбытой двухматчевой дисквалификации за некорректное поведение.

    Таким образом, у Халимбекова за месяц две двухматчевые дисквалификации.

    • Халимбеков вернулся в «Уфу» осенью.
    • Команда идет в зоне вылета.
    • Халимбеков пропустит ближайшие матчи с «Краснодаром-2» и «Акроном».

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    Источник: телеграм-канал Первой лиги

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    07.04.2023 19:43
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