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  • «Работник месяца»: тренер «Уфы» получил вторую 2-матчевую дисквалификацию за месяц

«Работник месяца»: тренер «Уфы» получил вторую 2-матчевую дисквалификацию за месяц

7 апреля 2023, 19:43

Главный тренер «Уфы» Арслан Халимбеков наказан за агрессивное поведение в последнем матче Первой лиги против «СКА-Хабаровска» (3:0). Он дисквалифицирован на две встречи за умышленный удар ногой по бутылке.

Матч с хабаровчанами был для Халимбекова первым после отбытой двухматчевой дисквалификации за некорректное поведение.

Таким образом, у Халимбекова за месяц две двухматчевые дисквалификации.

  • Халимбеков вернулся в «Уфу» осенью.
  • Команда идет в зоне вылета.
  • Халимбеков пропустит ближайшие матчи с «Краснодаром-2» и «Акроном».

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Источник: телеграм-канал Первой лиги
Россия. Первая лига Уфа Халимбеков Арслан
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