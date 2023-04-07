Широков назвал главную цель «Сатурна» на ближайшие годы

Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков высказался о перспективах клуба.

«Сделать «Сатурн» главной командой Подмосковья — вполне реализуемая цель в ближайшие годы. Все зависит от нас.

Раньше в структуре клуба была академия Олимпийского резерва. Не знаю, почему они отделились. Нужно соглашение подписывать. Переговоры ведутся. Проблема больше в том, как привести в единое целое спортшколы, которые есть в городе, чтобы они тренировались по единому плану. Будем думать, как это сделать грамотно.

Понимание, как достичь выхода в РПЛ, есть. Но об этом рано говорить, это глобальная цель, на которую мы ориентируемся. Есть мелкие, но более важные задачи, на которые мы ориентируемся на данный момент. Широко шагая, можно штаны порвать.

Нужно сконцентрироваться на важных событиях сегодняшнего дня, их реализовывать и, таким образом, прийти к более глобальной цели. Сейчас нужно посмотреть команду, насколько она боеспособна.

Зимние сборы обнадеживали, поэтому цель поставили во второй половине сезона попасть в четверку. Будем от этого отталкиваться, чтобы формировать команду на будущий сезон», — сказал Широков.