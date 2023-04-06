«Челси» может пригласить на пост главного тренера легенду «Ливерпуля»

Какая то бредятина .
" впечатлены его работой , но его назначение маловероятно "
Смысл этого опуса ?
Руководство «Челси» изучает кандидатуру главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.
В лондонском клубе впечатлены работой 41-летнего специалиста, однако его назначение маловероятно.
В «Челси» сомневаются в приглашении испанца из-за недостатка опыта.
- До «Байера» Алонсо возглавлял только дубль «Реал Сосьедада» и юношескую команду «Реала».
- Будучи футболистом, он играл в АПЛ за «Ливерпуль» с 2004 по 2009 год.
- «Челси» до конца сезона будет тренировать Фрэнк Лэмпард.