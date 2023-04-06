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    «Челси» может пригласить на пост главного тренера легенду «Ливерпуля»

    Руководство «Челси» изучает кандидатуру главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.

    В лондонском клубе впечатлены работой 41-летнего специалиста, однако его назначение маловероятно.

    В «Челси» сомневаются в приглашении испанца из-за недостатка опыта.

    • До «Байера» Алонсо возглавлял только дубль «Реал Сосьедада» и юношескую команду «Реала».
    • Будучи футболистом, он играл в АПЛ за «Ливерпуль» с 2004 по 2009 год.
    • «Челси» до конца сезона будет тренировать Фрэнк Лэмпард.

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    Источник: The Guardian

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    06.04.2023 22:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14197

      Алексей З 7 апреля, 08:23

      Какая то бредятина .
      " впечатлены его работой , но его назначение маловероятно "
      Смысл этого опуса ?

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