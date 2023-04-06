Лэмпард ответил, может ли он стать полноценным тренером «Челси» в следующем сезоне

Фрэнк Лэмпард, временно исполняющий обязанности главного тренера «Челси», рассказал, может ли он стать главным тренером клуба в следующем сезоне.

«Название моей должности говорит само за себя. Я не хочу загадывать. Хочу отработать настолько хорошо, насколько способен, а потом посмотрим. Это решать не мне.

Я понимаю, что эти вопросы будут задавать постоянно, и я трезво смотрю на ситуацию. Мне важно сохранить это и сконцентрироваться. Я в предвкушении!» – заявил Лэмпард.