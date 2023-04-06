Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лэмпард ответил, может ли он стать полноценным тренером «Челси» в следующем сезоне

    Фрэнк Лэмпард, временно исполняющий обязанности главного тренера «Челси», рассказал, может ли он стать главным тренером клуба в следующем сезоне.

    «Название моей должности говорит само за себя. Я не хочу загадывать. Хочу отработать настолько хорошо, насколько способен, а потом посмотрим. Это решать не мне.

    Я понимаю, что эти вопросы будут задавать постоянно, и я трезво смотрю на ситуацию. Мне важно сохранить это и сконцентрироваться. Я в предвкушении!» – заявил Лэмпард.

    • Лэмпард тренировал «Челси» с 2019 по 2021-й год.
    • Он играл за клуб с 2001 по 2014-й год.
    • На прошлой неделе «Челси» уволил Грэма Поттера.

    Новости по теме
    Лэмпард обратился к болельщикам «Челси»
    Лэмпард объяснил, почему согласился вернуться в «Челси» 2
    Боссы «Челси» объяснили возвращение Лэмпарда 2
    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2023 18:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 