«Спартак» выпустил уникальную футболку из кусков маек разных лет

«Спартак» выпустил эксклюзивную футболку, которая состоит их частей игровых маек разных лет.

«Уже сейчас вы можете заказать на сайте эксклюзивную комбинированную игровую майку, состоящую из частей памятных комплектов формы «Спартака» за всю историю — от первого сезона в далеком 1922 году и до кубкового триумфа в «Лужниках» спустя 100 лет.

Каждый лоскут связан не только с новым дизайном, но также с временем и событиями этого периода.

1927 год — «Пищевики» (название клуба на тот момент) впервые в своей истории играют в форме с поперечной полосой, но не белой, а красной. Используемые на майке части зеленых и синих комплектов — это запасная форма клуба послевоенных лет.

Красные и черные полосы — незабываемые мгновения победных игр против «Аякса» в матчах 1/4 Кубка УЕФА в 1998 году.

Белые ромбы с серой окантовкой — форма сезона-2014/2015, в которой спартаковцы впервые вышли на поле родной «Открытие Банк Арены».

На этой комбинированной майке вы также найдете фрагменты чемпионских комплектов, в которых «Спартак» выигрывал золотые медали первенств страны 1992, 1993, 2016/2017 годов.

Разные моменты истории легендарного клуба, собранные воедино, — эта майка станет центральной для вашего образа.

Братья Старостины, Никита Симонян, Игорь Нетто, Юрий Гаврилов, Фeдор Черенков, Егор Титов... Великих игроков, когда-либо надевавших форму «Спартака», можно перечислять бесконечно.

Теперь и у вас есть возможность вдохновиться победными традициями вековой истории и примерить на себя легендарное ретро», – сообщает пресс-служба «Спартака».