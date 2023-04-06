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    «Спартак» выпустил уникальную футболку из кусков маек разных лет

    «Спартак» выпустил эксклюзивную футболку, которая состоит их частей игровых маек разных лет.

    «Уже сейчас вы можете заказать на сайте эксклюзивную комбинированную игровую майку, состоящую из частей памятных комплектов формы «Спартака» за всю историю — от первого сезона в далеком 1922 году и до кубкового триумфа в «Лужниках» спустя 100 лет.

    Каждый лоскут связан не только с новым дизайном, но также с временем и событиями этого периода.

    1927 год — «Пищевики» (название клуба на тот момент) впервые в своей истории играют в форме с поперечной полосой, но не белой, а красной. Используемые на майке части зеленых и синих комплектов — это запасная форма клуба послевоенных лет.

    Красные и черные полосы — незабываемые мгновения победных игр против «Аякса» в матчах 1/4 Кубка УЕФА в 1998 году.

    Белые ромбы с серой окантовкой — форма сезона-2014/2015, в которой спартаковцы впервые вышли на поле родной «Открытие Банк Арены».

    На этой комбинированной майке вы также найдете фрагменты чемпионских комплектов, в которых «Спартак» выигрывал золотые медали первенств страны 1992, 1993, 2016/2017 годов.

    Разные моменты истории легендарного клуба, собранные воедино, — эта майка станет центральной для вашего образа.

    Братья Старостины, Никита Симонян, Игорь Нетто, Юрий Гаврилов, Фeдор Черенков, Егор Титов... Великих игроков, когда-либо надевавших форму «Спартака», можно перечислять бесконечно.

    Теперь и у вас есть возможность вдохновиться победными традициями вековой истории и примерить на себя легендарное ретро», – сообщает пресс-служба «Спартака».

    • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ.
    • Клуб вылетел в Путь регионов в Fonbet Кубке России.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    06.04.2023 16:05
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    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +1713

      Benifacto 7 апреля, 07:41

      а девочкам по размеру че не нашлось футболок?(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10646

      ivany4 6 апреля, 17:42

      У клуба с великой историей и идеи великие.
      Есть что вспомнить. Причем не забывают и не искажают свою историю. Не многие клубы способны на такое.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 6 апреля, 17:29

      Тряпичники.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3941

      fakeid 6 апреля, 16:32

      уборщицы всей страны мечтают намотать эти тряпки на свои швабры! гы-гы!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > fakeid 6 апреля, 16:59

      Обоссать их и гнать тебя с бомбардира !!! )))

      4
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      ...
      Рейтинг: +409

      dragoff > fakeid 6 апреля, 17:48

      Твою маму всей страной наматывают на швабру. А я её вчера еще и о б о с с а л

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka > dragoff 6 апреля, 20:16

      Только позорная сви нота чужих родителей своим дерьмом пытается измазать .

      2
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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 6 апреля, 20:17

      А у тебя очередной корефан . Поздравляю .

      2
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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 6 апреля, 20:28

      "fakeid" ? - у нас с ним давнишняя "дружба" )))

      0
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      Рейтинг: +409

      dragoff > Barmaleushka 6 апреля, 20:28

      У таких, как он и ты - не родители, а выродкосбросы

      0
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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka > dragoff 6 апреля, 20:39

      Выб ляд ок ты кон енный .

      2
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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 6 апреля, 20:40

      Образ дурачка тебе к лицу .

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 6 апреля, 20:58

      Спасибо за очередной комплимент ))), ты же знаешь что от тебя подобные эпитеты расцениваются мной именно так .

      0
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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 6 апреля, 21:01

      Я знаю , что ты тут стараешься "круче" , чем ты есть на самом деле .

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 6 апреля, 21:09

      Это ради тебя что ли ? - не смеши мои седые **** )))

      0
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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 6 апреля, 21:23

      Твои "седые" - пусть твой дружок "d-f" смешит . Слишком много пафоса от тебя . Вот это действительно смешно .

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 6 апреля, 22:53

      Ну что поделаешь - характер и темперамент не переделаешь, так же как и тебе другие мозги не вставишь (((

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      Рейтинг: +409

      dragoff > Barmaleushka 7 апреля, 00:16

      Выблюдок твой папаша, которого твоя мамка тварь и не помнит, потому что её драли все немытые округи

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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka > dragoff 7 апреля, 11:43

      Ты жалкий , никомуненужный кусок гавна , здесь только и самоутверждаешься .
      Ты одинокий опущенец , который комплексует при общении с людьми в живую . Прощай "никто" .

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      Рейтинг: +409

      dragoff > Barmaleushka 21 час назад

      Отойди от зеркала, уе бок!))))))

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