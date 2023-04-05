Федотов выступил перед игроками после прохода «Крыльев Советов»

КС смотрелись лучше и доминировали 2-й тайм. Гол - чистая случайность, у Бейла ноги уже дрожали от усталости, видимо!
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выступил с речью перед командой после кубкового матча против «Крыльев Советов» (1:0).
«Всех с победой, в том числе наших болельщиков преданных.
Мы сумели сломить сопротивление, хотя было непросто. На празднование победы мы найдем эмоции», – сказал тренер.
- Единственный гол ЦСКА – автогол Гленна Бейла.
- В финале Пути РПЛ ЦСКА сыграет с «Уралом».
- С екатеринбуржцами работает бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.