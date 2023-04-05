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    Федотов выступил перед игроками после прохода «Крыльев Советов»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выступил с речью перед командой после кубкового матча против «Крыльев Советов» (1:0).

    «Всех с победой, в том числе наших болельщиков преданных.

    Мы сумели сломить сопротивление, хотя было непросто. На празднование победы мы найдем эмоции», – сказал тренер.

    • Единственный гол ЦСКА – автогол Гленна Бейла.
    • В финале Пути РПЛ ЦСКА сыграет с «Уралом».
    • С екатеринбуржцами работает бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.04.2023 22:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18134

      paracetamol 6 апреля, 08:43

      КС смотрелись лучше и доминировали 2-й тайм. Гол - чистая случайность, у Бейла ноги уже дрожали от усталости, видимо!

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