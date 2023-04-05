Федотов выступил перед игроками после прохода «Крыльев Советов»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выступил с речью перед командой после кубкового матча против «Крыльев Советов» (1:0).

«Всех с победой, в том числе наших болельщиков преданных.

Мы сумели сломить сопротивление, хотя было непросто. На празднование победы мы найдем эмоции», – сказал тренер.