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    Ари назвал главную проблему российского футбола

    Бывший форвард сборной России Ари поделился видением нынешнего положения российского футбола.

    «Главная проблема российского футбола сейчас — отстранение. Без участия в международных соревнованиях невозможно развиваться. Это сильно снижает мотивацию игроков», – сказал Ари.

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    Источник: Sport24

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    05.04.2023 18:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2557

      serglider 5 апреля, 21:23

      Фигня вопрос! Если нет мотивации, зачем платить миллионые зарплаты? Посадите всех футболеров на мрот! И далее бонусы: за выигрыш, голы, пасы, место в чемпионате... С разу повысится мотивация)))

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      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh 5 апреля, 19:22

      отстранение====спасибо пукину

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