Ари назвал главную проблему российского футбола

Бывший форвард сборной России Ари поделился видением нынешнего положения российского футбола.

«Главная проблема российского футбола сейчас — отстранение. Без участия в международных соревнованиях невозможно развиваться. Это сильно снижает мотивацию игроков», – сказал Ари.