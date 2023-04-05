Ари назвал главную проблему российского футбола

Фигня вопрос! Если нет мотивации, зачем платить миллионые зарплаты? Посадите всех футболеров на мрот! И далее бонусы: за выигрыш, голы, пасы, место в чемпионате... С разу повысится мотивация)))
Бывший форвард сборной России Ари поделился видением нынешнего положения российского футбола.
«Главная проблема российского футбола сейчас — отстранение. Без участия в международных соревнованиях невозможно развиваться. Это сильно снижает мотивацию игроков», – сказал Ари.
- Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
- Ари играл в РПЛ за «Спартак», «Краснодар», «Локомотив».
- Сейчас он в Бразилии.