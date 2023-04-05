«Краснодар» продлит контракт с Ионовым: Галицкий ценит футболиста

Галицкий - Будут играть свои молодые воспитанники, а на практике одни пенсионеры, да черномазые
«Краснодар» обсудит с полузащитником Алексеем Ионовым будущее футболиста в команде.
По информации «РБ Спорт», «Краснодар» готов предложить 34-летнему футболисту годичный контракт. Президент клуба Сергей Галицкий ценит профессионализм и личные качества Ионова.
Контракт футболиста с «Краснодаром» истекает летом.
- Ионов – воспитанник «Зенита».
- Он забил 5 голов и отдал 1 ассист в 18 матчах сезона РПЛ.
- Рыночная стоимость Ионова – 1,8 миллиона евро.