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    «Краснодар» продлит контракт с Ионовым: Галицкий ценит футболиста

    «Краснодар» обсудит с полузащитником Алексеем Ионовым будущее футболиста в команде.

    По информации «РБ Спорт», «Краснодар» готов предложить 34-летнему футболисту годичный контракт. Президент клуба Сергей Галицкий ценит профессионализм и личные качества Ионова.

    Контракт футболиста с «Краснодаром» истекает летом.

    • Ионов – воспитанник «Зенита».
    • Он забил 5 голов и отдал 1 ассист в 18 матчах сезона РПЛ.
    • Рыночная стоимость Ионова – 1,8 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.04.2023 17:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14413

      Skull_Boy 5 апреля, 18:12

      Галицкий - Будут играть свои молодые воспитанники, а на практике одни пенсионеры, да черномазые

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