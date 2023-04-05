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    Агент Малкома косвенно подтвердил слова бразильца о возможном уходе из «Зенита»

    Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, прокомментировал слова своего клиента, который намекнул на возможный уход из «Зенита» летом.

    «Пока рано говорить о какой-либо возможности перехода летом. Сейчас Малком сосредоточен только на чемпионстве «Зенита». А так, мы ведем консультации, не более», — заявил Гарсия.

    • Зимой игроком интересовался «ПСЖ».
    • Малком в России с 2019 года.
    • В феврале он получил российский паспорт.

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    Источник: Sport24

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    05.04.2023 16:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +618

      lNeTl 5 апреля, 17:28

      Всё логично, пока наши чинуши будут думать переходить или не переходить в Азию, то к этому времени все легионеры и лучшие игроки разбегутся по другим чемпионатам.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3941

      fakeid 5 апреля, 16:57

      клуб в накладе не останется. чтобы выкупить 4 года контракта малкома - кому-то придётся очень сильно раскошелиться.

      1
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      Рейтинг: +14196

      Алексей З 5 апреля, 16:50

      Денег уже срубил , можно и о футболе задуматься.
      Вполне реальное желание.

      0
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      Рейтинг: +2099

      upiter622 5 апреля, 16:46

      Вот те на!

      0
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