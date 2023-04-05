Агент Малкома косвенно подтвердил слова бразильца о возможном уходе из «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, прокомментировал слова своего клиента, который намекнул на возможный уход из «Зенита» летом.

«Пока рано говорить о какой-либо возможности перехода летом. Сейчас Малком сосредоточен только на чемпионстве «Зенита». А так, мы ведем консультации, не более», — заявил Гарсия.