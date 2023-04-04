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    «Спартак» проиграл «Уралу» и вылетел из Кубка? Нет, у него будет шанс выиграть турнир

    «Урал» выбил «Спартак» из Пути РПЛ Кубка России. В первом матче была ничья 1:1, во втором – победа «Урала» 2:1. При старом формате «Спартак» бы вылетал из Кубка России. Сейчас есть шансы.

    Почему так?

    Все из-за нового формата Кубка России. Есть Путь РПЛ, в плей-офф которого вышли победители и команды, занявшие вторые места в группах. А есть Путь регионов, где начинали команды с третьих мест в группах Кубка. В плей-офф команды, не проходившие в своих стадиях в Пути РПЛ, сваливались в следующие стадии Пути регионов.

    То есть «Спартак» проиграл «Уралу» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. «Урал» пройдет дальше, где сыграет в финале с победителем пары ЦСКА – «Крылья Советов» (в первом матче 2:2). «Спартак» же падает в полуфинал Кубка регионов.

    Когда и с кем сыграет «Спартак»?

    Пока неизвестно. Сейчас Путь регионов остановился на первом этапе полуфинала. Первый матч – соперничество «Динамо» и «Акрона», второй – «Краснодара» и «Ростова». После двух матчей будет известен первые два участника второго этапа Пути регионов. Третий – «Спартак». Четвертый появится после завершения полуфинала ЦСКА и «Крыльев».

    Фото: официальный сайт «Спартака»

    Источник: Бомбардир

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    04.04.2023 19:07
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +685

      bratskij 6 часов назад

      А кто придумал эти психические правила как Наполеона в ближайшую психушку еще не отправили? Развелось контуженных в последнее время, аж за державу обидно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2527

      Чермындыр > bratskij 48 минут назад

      Эти правила из кибер спорта. Всякие чемпионаты по разным игрулькам уже давно проводятся по этому формату. И ничего такого страшного в нем нет, потому что он направлен на то, чтобы сильные игроки, вылетающие из верхних сеток имели шанс на продолжение борьбы, а зрители - на большее количество матчей с сильными игроками.

      0
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      Рейтинг: +10

      rimower 10 часов назад

      Если делаете ставки >> pro100stavka.ru

      0
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      Рейтинг: +17404

      Garrincha58 13 часов назад

      тупее правил за всю историю футбола я ещё не встречал, а кто выиграет этот кубок будет считаться самым позорным титулом

      0
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      Рейтинг: +5379

      ААМ 14 часов назад

      СПАМ выбирает трудный путь.

      0
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      Рейтинг: +394

      АлексМак 16 часов назад

      Полный идиотизм,- этот новый формат кубка.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1519

      Suvorov51 16 часов назад

      Что то похоже на игру без конца, а где играет питерская помойка, она в каких кубках участвует.кубок Лениградской области

      1
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      Рейтинг: +4972

      neveldomha > Suvorov51 16 часов назад

      А зачем Сруворову питерская помойка нужна? Хрулю московской мало?

      1
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      Рейтинг: +2578

      шахта Заполярная > Suvorov51 14 часов назад

      Нет. Им уже спец кубок вручили из бразилии где много диких обезьян.

      0
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      Рейтинг: +12

      Rafael Nadal Parera 17 часов назад

      я зашел на три разных ресурса, чтобы примерно визуально составить схему в своей голове, кто с кем будет играть в следующей стадии и кто потенциально на кого способен выйти в случае победы и поражения. У меня по прежнему остались вопросы. Какой же уродливый формат. Возможно нововведение с группами интересно, особенно учитывая, что у маленьких команд есть шанс играть с рпл, но вот эти пути регионов и рпл - провал, мне кажется

      2
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      Рейтинг: +1670

      ПалкоВводецъ (returned) 17 часов назад

      Полнейший бред этот новый формат. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +1135

      Alex Flash 17 часов назад

      с такой физикой их нет

      0
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