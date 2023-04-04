«Спартак» проиграл «Уралу» и вылетел из Кубка? Нет, у него будет шанс выиграть турнир

«Урал» выбил «Спартак» из Пути РПЛ Кубка России. В первом матче была ничья 1:1, во втором – победа «Урала» 2:1. При старом формате «Спартак» бы вылетал из Кубка России. Сейчас есть шансы.

Почему так?

Все из-за нового формата Кубка России. Есть Путь РПЛ, в плей-офф которого вышли победители и команды, занявшие вторые места в группах. А есть Путь регионов, где начинали команды с третьих мест в группах Кубка. В плей-офф команды, не проходившие в своих стадиях в Пути РПЛ, сваливались в следующие стадии Пути регионов.

То есть «Спартак» проиграл «Уралу» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. «Урал» пройдет дальше, где сыграет в финале с победителем пары ЦСКА – «Крылья Советов» (в первом матче 2:2). «Спартак» же падает в полуфинал Кубка регионов.

Когда и с кем сыграет «Спартак»?

Пока неизвестно. Сейчас Путь регионов остановился на первом этапе полуфинала. Первый матч – соперничество «Динамо» и «Акрона», второй – «Краснодара» и «Ростова». После двух матчей будет известен первые два участника второго этапа Пути регионов. Третий – «Спартак». Четвертый появится после завершения полуфинала ЦСКА и «Крыльев».

Фото: официальный сайт «Спартака»