Глушаков назвал главное преимущество Юрана

"— Какова сильная сторона Юрана?
— Это тренер-мотиватор, который умеет давать результат. У него большой опыт в том, чтобы быстро принять команду и исправить положение."
Всё верно сказал.
В плане разнообразия тактики он, конечно, так себе...
Вернее, никак.
ПОКА, по крайней мере.
Но "надоить из каждой коровы на три литра молока больше, чем она может дать сама" - это но завсегда. ))
У него "пассажиров" в команде не будет.
В ЭТОМ я уверен на 100 процентов.
Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков высказался о новом главном тренере нижегородского клуба Сергее Юране.
— Какова сильная сторона Юрана?
— Это тренер-мотиватор, который умеет давать результат. У него большой опыт в том, чтобы быстро принять команду и исправить положение.
В нашей ситуации самое главное — набирать очки. Надеюсь, что в ближайшее время мы порадуем болельщиков и сможем избежать стыков по итогам сезона.