Глушаков назвал главное преимущество Юрана

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков высказался о новом главном тренере нижегородского клуба Сергее Юране.

— Какова сильная сторона Юрана?

— Это тренер-мотиватор, который умеет давать результат. У него большой опыт в том, чтобы быстро принять команду и исправить положение.

В нашей ситуации самое главное — набирать очки. Надеюсь, что в ближайшее время мы порадуем болельщиков и сможем избежать стыков по итогам сезона.