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    Глушаков назвал главное преимущество Юрана

    Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков высказался о новом главном тренере нижегородского клуба Сергее Юране.

    — Какова сильная сторона Юрана?

    — Это тренер-мотиватор, который умеет давать результат. У него большой опыт в том, чтобы быстро принять команду и исправить положение.

    В нашей ситуации самое главное — набирать очки. Надеюсь, что в ближайшее время мы порадуем болельщиков и сможем избежать стыков по итогам сезона.

    • «Пари НН» идет на 13-м месте в РПЛ.
    • Юран был без работы с августа, когда покинул «Химки».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21105

      derrik2000 4 часа назад

      "— Какова сильная сторона Юрана?
      — Это тренер-мотиватор, который умеет давать результат. У него большой опыт в том, чтобы быстро принять команду и исправить положение."


      Всё верно сказал.
      В плане разнообразия тактики он, конечно, так себе...
      Вернее, никак.
      ПОКА, по крайней мере.
      Но "надоить из каждой коровы на три литра молока больше, чем она может дать сама" - это но завсегда. ))
      У него "пассажиров" в команде не будет.
      В ЭТОМ я уверен на 100 процентов.

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