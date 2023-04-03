Инвестор «Химок» Садыгов отреагировал на отставку Гогниева

Когда у команды нет результата в первую очередь меняют тренера. Но все же шансы остаться в РПЛ у Химок есть, хотя и призрачные.
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался об отставке главного тренера Спартака Гогниева.
«Не могу комментировать отставку Гогниева. Наверное, спортивный директор лучше скажет. Думаю, всe очевидно. Задача «Химок» — остаться в РПЛ», — сказал Садыгов.
- «Химки» занимают 15-е место в РПЛ.
- Гогниев возглавлял команду с осени 2022 года.
- Это был его 1-й тренерский опыт в РПЛ.