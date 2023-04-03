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    Инвестор «Химок» Садыгов отреагировал на отставку Гогниева

    Инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался об отставке главного тренера Спартака Гогниева.

    «Не могу комментировать отставку Гогниева. Наверное, спортивный директор лучше скажет. Думаю, всe очевидно. Задача «Химок» — остаться в РПЛ», — сказал Садыгов.

    • «Химки» занимают 15-е место в РПЛ.
    • Гогниев возглавлял команду с осени 2022 года.
    • Это был его 1-й тренерский опыт в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.04.2023 18:39
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +101165

      zigbert 2 часа назад

      Когда у команды нет результата в первую очередь меняют тренера. Но все же шансы остаться в РПЛ у Химок есть, хотя и призрачные.

      1
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      Рейтинг: +12562

      Вомбат 19 часов назад

      Садыгов ходячий пример того, как спонсирование российской футбольной команды (вроде бы как благое дело) может испортить репутацию.

      4
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      Рейтинг: -146

      diamondfan 21 час назад

      Химки - ШЛАК!

      1
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      Рейтинг: +14402

      Skull_Boy 21 час назад

      Твоя задача только одна найти тренера который будет ставить твоего бестолкового сынка в состав, но таких овощей нет кроме бывшего зверька

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2290

      kvm 21 час назад

      Фофан

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21105

      derrik2000 22 часа назад

      При Юране в ЭТОМ сезоне была задача "Завершить чемпионат в шестёрке сильнейших".
      Не. Зверёк был недоволен.
      Пусть теперь хлебает полной ложкой призрачную возможность "зацепиться" за РПЛ.
      А лучше расформирует Химки: карма у клуба серьёзно подпорчена и не подлежит восстановлению.

      3
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      Рейтинг: +12562

      Вомбат > derrik2000 19 часов назад

      Насчет кармы согласен. Насчет Садыгова нет. Он не владелец команды. Он спонсор. Химки - некоммерческое муниципальное учреждение, которое может расформировать только правительство МО.

      2
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      Рейтинг: +21105

      derrik2000 > Вомбат 19 часов назад

      Ну, извини: не знал, что правительство МО Химки содержит.
      Ну, в таком случае, пусть это "правительство" и выносит решение о ликвидации и, одновременно, создаёт новый клуб.
      Садыгова только к этому новому клубу пусть даже на пушечный выстрел не подпускает.

      0
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      Рейтинг: +3489

      FRZZ > derrik2000 7 часов назад

      Нужно понять, что не будет Садыгова, и не будет Химок. Садыгов главный инвестор, в любом случае ему спасибо надо сказать.

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