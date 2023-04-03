Тренер «ПСЖ» Гальтье осудил свист болельщиков в адрес Месси

Ему кажется, что свист это грубо ?))) Ох уж эти осуждения "и вашим и нашим". На месте Месси я бы спросил "Так кажется или это действительно грубо ?"
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье отреагировал на поведение болельщиков.
- Парижане дома проиграли «Лиону» – 0:1.
- Перед матчем фанаты освистали Лионеля Месси.
- По их мнению, футболист с такой зарплатой должен играть лучше.
«Свист в адрес Месси мне кажется грубым. Лео помогает нам, он очень старается.
Месси был тенью? Я не согласен с этим мнением», – сказал Гальтье.