Тренер «ПСЖ» Гальтье осудил свист болельщиков в адрес Месси

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье отреагировал на поведение болельщиков.

Парижане дома проиграли «Лиону» – 0:1.

Перед матчем фанаты освистали Лионеля Месси.

По их мнению, футболист с такой зарплатой должен играть лучше.

«Свист в адрес Месси мне кажется грубым. Лео помогает нам, он очень старается.

Месси был тенью? Я не согласен с этим мнением», – сказал Гальтье.