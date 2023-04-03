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    Тренер «ПСЖ» Гальтье осудил свист болельщиков в адрес Месси

    Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье отреагировал на поведение болельщиков.

    • Парижане дома проиграли «Лиону» – 0:1.
    • Перед матчем фанаты освистали Лионеля Месси.
    • По их мнению, футболист с такой зарплатой должен играть лучше.

    «Свист в адрес Месси мне кажется грубым. Лео помогает нам, он очень старается.

    Месси был тенью? Я не согласен с этим мнением», – сказал Гальтье.

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    Источник: RMC Sport

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    03.04.2023 11:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2096

      ItalianFootball 6 часов назад

      Ему кажется, что свист это грубо ?))) Ох уж эти осуждения "и вашим и нашим". На месте Месси я бы спросил "Так кажется или это действительно грубо ?"

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