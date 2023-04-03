Клотет раскрыл подробности диалога с Карпиным перед игрой «Ростов» – «Торпедо»

Валера сказал: "К сожалению, это наша первая и последняя игра с вами, мы в Первую лигу не собираемся. А больше года ты вряд ли продержисся в Торпедо. )
Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет рассказал, о чем общался с Валерием Карпиным.
- «Ростов» победил «Торпедо» со счетом 2:1.
- Для испанца это был дебют в РПЛ.
– Перед матчем вы пообщались с Валерием Карпиным. О чем вы говорили?
– Валерий сказал: «Добро пожаловать в российский футбол». Мы хорошо понимали друга друга на испанском, я отметил отличную работу, которую он проводит в «Ростове». Он же пожелал мне удачи в следующих играх.