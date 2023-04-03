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    Клотет раскрыл подробности диалога с Карпиным перед игрой «Ростов» – «Торпедо»

    Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет рассказал, о чем общался с Валерием Карпиным.

    • «Ростов» победил «Торпедо» со счетом 2:1.
    • Для испанца это был дебют в РПЛ.

    – Перед матчем вы пообщались с Валерием Карпиным. О чем вы говорили?

    – Валерий сказал: «Добро пожаловать в российский футбол». Мы хорошо понимали друга друга на испанском, я отметил отличную работу, которую он проводит в «Ростове». Он же пожелал мне удачи в следующих играх.

    Источник: сайт «Торпедо»

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    03.04.2023 08:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24504

      DOCTOR PENALTY 3 апреля, 13:32

      Валера сказал: "К сожалению, это наша первая и последняя игра с вами, мы в Первую лигу не собираемся. А больше года ты вряд ли продержисся в Торпедо. )

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