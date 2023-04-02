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    Мостовой: «Хороший ли Талалаев тренер, если его из всех команд выгоняют?»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о своем отношении к Андрею Талалаеву.

    «Он в одну команду пошел, в другую – тоже выгнали. Сейчас появляется информация, что снова может где-то появиться.

    Хороший ли Талалаев тренер? Если его из всех команд выгоняют? Но для меня нет понятия «плохой» или «хороший» в футболе!» – сказал Мостовой.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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    02.04.2023 22:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1003

      SLADE2019 3 апреля, 10:34

      Очередное правильное высказывание от Мостового.

      0
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      Рейтинг: +360

      crf575757 3 апреля, 09:04

      Так тебя-то вообще никуда не приглашают, да и не пригласят никогда такого скандалиста-лузера!

      1
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      Рейтинг: +14072

      Алексей З 3 апреля, 06:00

      Трудно Мосту возразить на этот раз.

      0
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      Рейтинг: +24504

      DOCTOR PENALTY 2 апреля, 22:57

      Талалаев хороший тренер, а вот хозяева клубов, где он работал, полное говно. (Двух последних)

      1
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      Рейтинг: +2541

      serglider > DOCTOR PENALTY 3 апреля, 00:47

      Талалаев, как и Шалимов и Григорян - это вообще не тренеры, а шоумены со срач тв))) Пошумели, попиарились и с нова пошли эхспертами на ТВ. Балаболить то языком, завсегда проще, чем строить футбольную команду.

      2
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      Рейтинг: +98

      То ли ещё будет > DOCTOR PENALTY 3 апреля, 13:42

      По моему тоже, что он тренер неплохой. Может быть только, что характер у него не сахар, поэтому и не задерживается подолгу нигде.

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