Мостовой: «Хороший ли Талалаев тренер, если его из всех команд выгоняют?»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о своем отношении к Андрею Талалаеву.

«Он в одну команду пошел, в другую – тоже выгнали. Сейчас появляется информация, что снова может где-то появиться.

Хороший ли Талалаев тренер? Если его из всех команд выгоняют? Но для меня нет понятия «плохой» или «хороший» в футболе!» – сказал Мостовой.