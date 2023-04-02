«Таких раздолбаев очень много»: Геркус – о Кокорине

Футбольный менеджер Илья Геркус проанализировал карьеру форварда «Ариса» Александра Кокорина.

– Если возьмем того же Кокорина, нет ощущения, что это пример такого пагубного влияния лимита?

– Мне кажется, его бы настигла та же судьба, если бы он играл где-нибудь в Румынии или Польше. Был бы он поляк – поляк Кокорин.

Человек с детства не выглядит каким-то пахарем, как Роберт Левандовски. Который, закусив удила, будет в борозду…

Таких игроков-раздолбаев очень много. Которые просто взяли и профукали свой талант