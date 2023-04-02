«Таких раздолбаев очень много»: Геркус – о Кокорине

Футбольный менеджер Илья Геркус проанализировал карьеру форварда «Ариса» Александра Кокорина.
– Если возьмем того же Кокорина, нет ощущения, что это пример такого пагубного влияния лимита?
– Мне кажется, его бы настигла та же судьба, если бы он играл где-нибудь в Румынии или Польше. Был бы он поляк – поляк Кокорин.
Человек с детства не выглядит каким-то пахарем, как Роберт Левандовски. Который, закусив удила, будет в борозду…
Таких игроков-раздолбаев очень много. Которые просто взяли и профукали свой талант
- Кокорин – участник ЧМ-2014.
- Летом он должен вернуться в «Фиорентину», которой принадлежит.
- В сезоне чемпионата Кипра у Кокорина 22 матча, 11 голов, 5 ассистов.
Источник: ютуб-канал «МЯЧ Production»