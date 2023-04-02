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    «Таких раздолбаев очень много»: Геркус – о Кокорине

    Футбольный менеджер Илья Геркус проанализировал карьеру форварда «Ариса» Александра Кокорина.

    – Если возьмем того же Кокорина, нет ощущения, что это пример такого пагубного влияния лимита?

    – Мне кажется, его бы настигла та же судьба, если бы он играл где-нибудь в Румынии или Польше. Был бы он поляк – поляк Кокорин.

    Человек с детства не выглядит каким-то пахарем, как Роберт Левандовски. Который, закусив удила, будет в борозду…

    Таких игроков-раздолбаев очень много. Которые просто взяли и профукали свой талант

    • Кокорин – участник ЧМ-2014.
    • Летом он должен вернуться в «Фиорентину», которой принадлежит.
    • В сезоне чемпионата Кипра у Кокорина 22 матча, 11 голов, 5 ассистов.

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    Источник: ютуб-канал «МЯЧ Production»

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    02.04.2023 13:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +264

      Burtaze 2 апреля, 16:11

      таких геркусов хоть пруд пруди ..а вот Кокорин единственный и неповторимый..

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      Рейтинг: +67752

      portero 2 апреля, 15:38

      У него талант разводить клубы, может откаты нужным людям платил исправно, от того и контракты, уж больно мутный тип нигде толком не поиграл, травмы и ожидания, что вот-вот начнет играть суперски....

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      Рейтинг: +3856

      fakeid 2 апреля, 14:30

      в зените хорошо играл, вопросов нет. в сочи тоже. а как попал к дезеувам - сразу стух, 1 гол, да и тот с пенальти. вывод всем очевиден: спартаг губит таланты!

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