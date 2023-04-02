Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба: «Моя цель – опередить Кержакова как бомбардира всея Руси»

Дзюба: «Моя цель – опередить Кержакова как бомбардира всея Руси»

2 апреля 2023, 11:59
7

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился целью на остаток карьеры.

– Считаешь, сколько осталось до Кержакова в истории лучших бомбардиров страны?

– Блин, я чуть‑чуть сбился. Есть же несколько версий: «Клуб Григория Федотова», другой клуб… Знаю, что где‑то рядом.

– По основной версии, осталось десять мячей. Хочешь догнать его до конца сезона?

– Да, догнать и перегнать. Не знаю насчет именно этого сезона, но до конца карьеры – точно. Это большая цель. Керж – величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить.

  • У Дзюбы за карьеру 223 гола. У Кержакова – 233.
  • Форварду «Локомотива» 34 года.
  • Он уже лучший бомбардир в истории РПЛ.

Еще по теме:
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой 1
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба 4
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак» 6
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Кержаков Михаил Дзюба Артем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Bozigit
1680427237
Желаю успеха!
Ответить
TOMSON
1680428487
Если адекватно, то наверное он этого заслуживает. Дзюба забивал во всех клубах где был независимо от их силы. Кержаков играл исключительно за команды выше среднего и голы соответственно ему давались проще.
Ответить
Benifacto
1680430488
да о чем 100+ голов в РПЛ, это так дешево.....ПО сравнению с с испашками и итальяшками, и даже с того проклятого острова!....еще и подымать базар что Я опережу....дёшево! ребят тут даже не причем свинарня омжи или кони или кто....это просто ппц(((((( через Б запретили писать как и чере Н игер....
Ответить
Бригадный
1680432116
До Кержакова осталось 3 гола, если точнее. Но Дзюбе есть смысл попытаться достать Протасова в Клубе Г.Федотова. Там 21 гол разницы. Сможет - станет №2 после Блохина. Амбициозная задача. Тут еще, весьма кстати, очень серьезный клуб предлагает продление контракта.
Ответить
portero
1680439791
Дзюба имеет хорошее качество, спортивную злость и наглость ну и когда получит по мордам за наглость и лень, пытается доказать игрой.... я ещё до начала весенних игр писал, что он хорошо сбросил вес и слишком хочет забивать.....
Ответить
Fialet
1680441443
Оба гнилые. Хержаков Диканю умышленно череп разбил, а до этого с товарищами Бухарову играть в Зените не дали. Ну а дрочер, он и вор и гомосек, и недалёк в высказываниях.
Ответить
Главные новости
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
09:06
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
3
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
3
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Все новости
Все новости
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
2
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
3
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
8
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
5
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
6
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
7
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
16
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
111
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+