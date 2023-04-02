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    Дзюба: «Моя цель – опередить Кержакова как бомбардира всея Руси»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился целью на остаток карьеры.

    – Считаешь, сколько осталось до Кержакова в истории лучших бомбардиров страны?

    – Блин, я чуть‑чуть сбился. Есть же несколько версий: «Клуб Григория Федотова», другой клуб… Знаю, что где‑то рядом.

    – По основной версии, осталось десять мячей. Хочешь догнать его до конца сезона?

    – Да, догнать и перегнать. Не знаю насчет именно этого сезона, но до конца карьеры – точно. Это большая цель. Керж – величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить.

    • У Дзюбы за карьеру 223 гола. У Кержакова – 233.
    • Форварду «Локомотива» 34 года.
    • Он уже лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.04.2023 11:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1608

      Fialet 2 апреля, 16:17

      Оба гнилые. Хержаков Диканю умышленно череп разбил, а до этого с товарищами Бухарову играть в Зените не дали. Ну а дрочер, он и вор и гомосек, и недалёк в высказываниях.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +67752

      portero 2 апреля, 15:49

      Дзюба имеет хорошее качество, спортивную злость и наглость ну и когда получит по мордам за наглость и лень, пытается доказать игрой.... я ещё до начала весенних игр писал, что он хорошо сбросил вес и слишком хочет забивать.....

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      Рейтинг: +128

      Бригадный 2 апреля, 13:41

      До Кержакова осталось 3 гола, если точнее. Но Дзюбе есть смысл попытаться достать Протасова в Клубе Г.Федотова. Там 21 гол разницы. Сможет - станет №2 после Блохина. Амбициозная задача. Тут еще, весьма кстати, очень серьезный клуб предлагает продление контракта.

      1
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      Рейтинг: +1707

      Benifacto 2 апреля, 13:14

      да о чем 100+ голов в РПЛ, это так дешево.....ПО сравнению с с испашками и итальяшками, и даже с того проклятого острова!....еще и подымать базар что Я опережу....дёшево! ребят тут даже не причем свинарня омжи или кони или кто....это просто ппц((((((
      через Б запретили писать как и чере Н игер....

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      Рейтинг: +1613

      ПалкоВводецъ (returned) 2 апреля, 12:46

      Во всех клубах он играл отлично, кроме свинарника. Там пропадают таланты.

      3
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      Рейтинг: +5718

      TOMSON 2 апреля, 12:41

      Если адекватно, то наверное он этого заслуживает. Дзюба забивал во всех клубах где был независимо от их силы. Кержаков играл исключительно за команды выше среднего и голы соответственно ему давались проще.

      2
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      Рейтинг: +2175

      Bozigit 2 апреля, 12:20

      Желаю успеха!

      5
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      Рейтинг: +1507

      Suvorov51 2 апреля, 12:20

      Ну это посилам для Рукаку, меньше занимайся рукоблудством, ты же уже не в питерской помойке, а больше забивай и все решишь

      2
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      Рейтинг: +7018

      sochi-2013 > Suvorov51 2 апреля, 12:32

      Завидуй молча, у самого то на раз поссать осталось.

      6
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      Рейтинг: +11281

      knikos > Suvorov51 2 апреля, 12:33

      И тем более - не в свинарнике !

      4
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