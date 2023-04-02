Дзюба: «Моя цель – опередить Кержакова как бомбардира всея Руси»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился целью на остаток карьеры.
– Считаешь, сколько осталось до Кержакова в истории лучших бомбардиров страны?
– Блин, я чуть‑чуть сбился. Есть же несколько версий: «Клуб Григория Федотова», другой клуб… Знаю, что где‑то рядом.
– По основной версии, осталось десять мячей. Хочешь догнать его до конца сезона?
– Да, догнать и перегнать. Не знаю насчет именно этого сезона, но до конца карьеры – точно. Это большая цель. Керж – величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить.
- У Дзюбы за карьеру 223 гола. У Кержакова – 233.
- Форварду «Локомотива» 34 года.
- Он уже лучший бомбардир в истории РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»