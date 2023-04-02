РПЛ пошутила над Талалаевым, сравнив его с персонажем GTA: Vice City

ВАХАХАХАХ ДА ЛАДНО ВОТ ЭТО ШУТКА АХАХАХПХПХХППХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВААААА
ЛУЧШЕ БЫ НАПИСАЛИ ПРЕСС-СЛУЖБА БОМБАРДИРА. ВОТ ЭТО МОЖНО БЫЛО БЫ ХИХИКНУТЬ
Пресс-служба РПЛ опубликовала свежее фото бывшего главного тренера «Торпедо» Андрея Талалаева. Ей показалось, что он похож на персонажа компьютерной игры GTA: Vice City Томми Версетти.
«Как же круто выглядит ремастер GTA: Vice City», – написала лига.
- У Талалаева есть несколько вариантов продолжения карьеры.
- Он покинул «Торпедо» на прошлой неделе.
- Москвичи идут в РПЛ последними.