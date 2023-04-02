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    РПЛ пошутила над Талалаевым, сравнив его с персонажем GTA: Vice City

    Пресс-служба РПЛ опубликовала свежее фото бывшего главного тренера «Торпедо» Андрея Талалаева. Ей показалось, что он похож на персонажа компьютерной игры GTA: Vice City Томми Версетти.

    «Как же круто выглядит ремастер GTA: Vice City», – написала лига.

    • У Талалаева есть несколько вариантов продолжения карьеры.
    • Он покинул «Торпедо» на прошлой неделе.
    • Москвичи идут в РПЛ последними.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.04.2023 10:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3603

      Axe111 2 апреля, 15:13

      ВАХАХАХАХ ДА ЛАДНО ВОТ ЭТО ШУТКА АХАХАХПХПХХППХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВААААА

      ЛУЧШЕ БЫ НАПИСАЛИ ПРЕСС-СЛУЖБА БОМБАРДИРА. ВОТ ЭТО МОЖНО БЫЛО БЫ ХИХИКНУТЬ

      0
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      Рейтинг: +1707

      Benifacto 2 апреля, 13:20

      Пресс-служба РПЛ
      З.Ы
      кто эти люди? нули они эта пресс служба....надеюсь за такое их вышвырнут с волчьим билетом!

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      Рейтинг: +1541

      ScarlettOgusania 2 апреля, 10:32

      двойник тралалаева)

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