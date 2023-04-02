РПЛ пошутила над Талалаевым, сравнив его с персонажем GTA: Vice City

Пресс-служба РПЛ опубликовала свежее фото бывшего главного тренера «Торпедо» Андрея Талалаева. Ей показалось, что он похож на персонажа компьютерной игры GTA: Vice City Томми Версетти.

«Как же круто выглядит ремастер GTA: Vice City», – написала лига.