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    «Пари НН» рассматривает двух тренеров на замену Горлову

    «Пари НН» готовит отставку главного тренера Артема Горлова. У клуба есть два кандидата на пост.

    Речь идет о Вадиме Евсееве («Шинник») и Андрее Талалаеве (без работы).

    • В 21-м туре РПЛ «Пари НН» уступил дома «Локомотиву» (0:4).
    • Нижегородцы идут в зоне переходных матчей.
    • Горлов пришел в «Пари НН» зимой из «Енисея».

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    01.04.2023 21:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18

      witalik 2 апреля, 14:32

      А я бы предложил ещё Сергея Юрана - футбольного бойца и тренера - мотиватора с большой Буквы. Этому Пари-НН нужен хороший пинок под зад, а то и промежду ног, чтобы начали шевелиться, играть и биться. Увы, да биться...

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      Рейтинг: +14071

      Алексей З 2 апреля, 11:14

      Кто бы объяснил спрос на Талалаева ? Игру не ставит , уходит всегда как-то не по-хорошему, откуда такой интерес к нему ?

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      Рейтинг: +24502

      DOCTOR PENALTY 1 апреля, 23:24

      Если Вадим не зарядит свою нетленку, всё у Нижнего будет хорошо. )

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      Рейтинг: +1454

      balam > DOCTOR PENALTY 2 апреля, 06:23

      "главный златоуст российского футбола" опять манагеры рулят.

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