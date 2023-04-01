«Пари НН» рассматривает двух тренеров на замену Горлову

А я бы предложил ещё Сергея Юрана - футбольного бойца и тренера - мотиватора с большой Буквы. Этому Пари-НН нужен хороший пинок под зад, а то и промежду ног, чтобы начали шевелиться, играть и биться. Увы, да биться...
«Пари НН» готовит отставку главного тренера Артема Горлова. У клуба есть два кандидата на пост.
Речь идет о Вадиме Евсееве («Шинник») и Андрее Талалаеве (без работы).
- В 21-м туре РПЛ «Пари НН» уступил дома «Локомотиву» (0:4).
- Нижегородцы идут в зоне переходных матчей.
- Горлов пришел в «Пари НН» зимой из «Енисея».