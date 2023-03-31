Скауты из двух европейских лиг следили за Сперцяном на матче сборной Армении

Скауты европейских клубов следили за игрой полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в матче между сборными Армении и Турции (1:2).

По информации журналиста Храча Хачатряна, за 22-летним футболистом следили скауты ряда немецких и нидерландских клубов.