Скауты из двух европейских лиг следили за Сперцяном на матче сборной Армении

Скауты европейских клубов следили за игрой полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в матче между сборными Армении и Турции (1:2).
По информации журналиста Храча Хачатряна, за 22-летним футболистом следили скауты ряда немецких и нидерландских клубов.
- Сообщалось, что в контракте Сперцяна прописаны отступные в размере 15 миллионов евро.
- Зимой сообщалось об интересе ПСВ и «Фиорентины».
- Сперцян – воспитанник «Краснодара», уроженец Краснодара. Он выступает за сборную Армении.
Источник: «Чемпионат»