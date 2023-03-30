Малком назвал два любимых блюда русской кухни

Вингер «Зенита» Малком в восторге от русских блюд.

– Появились ли у вас любимые русские блюда? Что нравится из кухни?

- Я вообще всеядный. Русская кухня очень крутая, мне нравится. Обожаю супы, причем не какие-то там с пюре, а традиционные русские, наваристые. У нас прекрасно готовят на клубной базе.

Особенно люблю борщ, всегда добавляю в него по всем правилам сметану. Борщ с мясом – одно из любимых русских блюд, плюс бефстроганов.

Мы бразильцы без ума от всего мясного. У нас его тоже готовят бефстроганов, но чуть иначе, по другому рецепту.

При этом я уверен, что любой бразилец, который приедет в Россию и попробует вашу кухню, будет от нее в восторге, поскольку у нас частично пересекаются какие-то подходы к еде, мясным блюдам», – сказал Малком.

Игрок в России с 2019 года.

В феврале Малком получил российский паспорт.

Это самый дорогой футболист РПЛ (24 миллиона евро).

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