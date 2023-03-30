Агент Дивеева допустил, что «Наполи» интересуется игроком: «Самый яркий защитник в России»

Олег Ерeмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал информацию об интересе «Наполи» к его клиенту.

«Мне ничего об этом не известно. Мне никто из «Наполи» не звонил, никаких предложений по Дивееву не поступало. В клуб не знаю, приходило что-то или нет – я там не работаю.

В целом я допускаю интерес «Наполи» к Игорю, а почему нет? «Наполи» сейчас – это одна из самых ярких команд Европы, а Дивеев – самый яркий защитник в России. Всe вполне адекватно», – сказал Ерeмин.