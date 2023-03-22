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    «Наполи» обозначил цену за Осимхена: его планирует купить «ПСЖ»

    «Наполи» понимает, что удержать нападающего Виктора Осимхена будет непросто. Его хочет летом купить «ПСЖ».

    Итальянцы планируют выручить за игрока 150 миллионов евро.

    В ближайшие дни советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш встретится с агентами Осимхена.

    • Также нигерийцем интересуются в АПЛ – «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
    • Игрок мечтает играть в Англии.
    • В сезоне Серии А у Осимхена 23 матча и 21 гол. Он лидирует в списке бомбардиров.

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    Источник: Foot Mercato

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    Сегодня, 12:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12472

      Вомбат 12 секунд назад

      Всего полтора Мудрика? За игрока уровня Мбаппе? Напомню, что Неймара в свое время ПСЖ купил больше, чем за два Мудрика. Осимхена тоже надо за стоько же продавать. Лишних пол-Мудрика для ПСЖ не деньги.

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