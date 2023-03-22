«Наполи» обозначил цену за Осимхена: его планирует купить «ПСЖ»

«Наполи» понимает, что удержать нападающего Виктора Осимхена будет непросто. Его хочет летом купить «ПСЖ».

Итальянцы планируют выручить за игрока 150 миллионов евро.

В ближайшие дни советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш встретится с агентами Осимхена.