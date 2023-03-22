«Наполи» обозначил цену за Осимхена: его планирует купить «ПСЖ»

Всего полтора Мудрика? За игрока уровня Мбаппе? Напомню, что Неймара в свое время ПСЖ купил больше, чем за два Мудрика. Осимхена тоже надо за стоько же продавать. Лишних пол-Мудрика для ПСЖ не деньги.
«Наполи» понимает, что удержать нападающего Виктора Осимхена будет непросто. Его хочет летом купить «ПСЖ».
Итальянцы планируют выручить за игрока 150 миллионов евро.
В ближайшие дни советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш встретится с агентами Осимхена.
- Также нигерийцем интересуются в АПЛ – «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
- Игрок мечтает играть в Англии.
- В сезоне Серии А у Осимхена 23 матча и 21 гол. Он лидирует в списке бомбардиров.