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  • «Таких очередей не было даже в мавзолей Ленина»: Слуцкий – о первом походе на матч с Fan ID

«Таких очередей не было даже в мавзолей Ленина»: Слуцкий – о первом походе на матч с Fan ID

21 марта 2023, 11:17
5

Бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о первом походе на стадион с системой Fan ID.

«Я сделал Fan ID, всe хорошо, мне друг прислал билет в ложу на этот матч. Перед началом игры меня позвали в студию CSKA TV, однако турникеты, не знаю, так на всех стадионах или только на «ВЭБ Арене», не сочетаются между собой.

Одни турникеты были для посещения студии, совсем другие – для дороги до своего места. Когда я пытался сканировать свой Fan ID, меня не пропускали, потому что он был в другой турникет. Хорошо, мне дали другой билет, я поменял Fan ID, каким-то образом прошeл.

Прошла студия, мне нужно выйти, но вновь через Fan ID. Турникет сломан, его делали 20 минут, собралась толпа, таких очередей не было даже в мавзолей Ленина в звeздные годы. Через 20 минут я вышел, но даже пришлось умолять людей, потому что очередь была невероятной. Добежал до своего, нужно вновь зайти на Госуслуги, заново поменять билет. Прошeл.

Захожу дальше, там второй шлагбаум, мне говорят: «Где ваш билет?» А его нет, там должна быть горизонтальная штука, а мне друг просто прислал номер ложи и т.д. Они говорят, что не пропустят, а в матче уже идeт 10-я минута, хотя я приехал на стадион больше чем за час до начала матча.

Я уже был в стиле Киркорова: «do you want a scandal here?» (вы хотите скандала здесь? – прим. «Бомбардира»), потому что меня уже трясeт: пришeл посмотреть футбол, там не работает турникет, здесь ещe что-то. Хорошо, что меня узнал директор стадиона и я чудом прошeл.

Мне нужно было уйти чуть раньше, а если ты выходишь до финального свистка, ты это делаешь тоже по Fan ID. Больше не пойду на футбол, буду смотреть дома», – сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».

  • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

«Домой по паспорту не ходят». Как герои РПЛ реагируют на Fan ID

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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Дядя Серёжа
1679388724
Подошёл к стадиону, взял пива (в пластике), пожал руку полиционеру, прошёл на трибуну. Сибирь. Чемпионат области, высшая лига...
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ilichkadr
1679388734
Этож наша действительность. Надо было особо ретивых депутатов, радевших за принятие закона провести по системе Fan ID где-нибудь в глубинке.
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Таврида
1679389110
Ну не ври, Леня, очередь в мавзолей километровая была, и в Кремль тогда свободный проход был.
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Красногвардейчик
1679389703
Ну что мыслители в думе? Вы этого добивались? Нахрен кому нужен такой футбол будет, даже мамам с грудными детьми
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