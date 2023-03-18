«Есть люди, которые мне неприятны»: форвард «Оренбурга» рассказал, почему не перейдет в ЦСКА

ЦСКА не Воробьёвы нужны, если хотят на уровень выйти
Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев не видит себя в ЦСКА.
— Если летом Федотов позовет вас в ЦСКА и гарантирует не мариновать на лавке, пойдете к нему?
— Нет. Только из-за его помощников. В штабе Федотова есть люди, которые мне неприятны, не хочу с ними снова работать. С самим Валентинычем я общался нормально.
- Воробьев был у Федотова в «Сочи».
- 25-летний игрок стоит 500 тысяч евро.
- В сезоне РПЛ у Воробьева 13 матчей, 4 гола, 2 ассиста.