«Есть люди, которые мне неприятны»: форвард «Оренбурга» рассказал, почему не перейдет в ЦСКА

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев не видит себя в ЦСКА.

— Если летом Федотов позовет вас в ЦСКА и гарантирует не мариновать на лавке, пойдете к нему?

— Нет. Только из-за его помощников. В штабе Федотова есть люди, которые мне неприятны, не хочу с ними снова работать. С самим Валентинычем я общался нормально.