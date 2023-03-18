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    «Есть люди, которые мне неприятны»: форвард «Оренбурга» рассказал, почему не перейдет в ЦСКА

    Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев не видит себя в ЦСКА.

    — Если летом Федотов позовет вас в ЦСКА и гарантирует не мариновать на лавке, пойдете к нему?

    — Нет. Только из-за его помощников. В штабе Федотова есть люди, которые мне неприятны, не хочу с ними снова работать. С самим Валентинычем я общался нормально.

    • Воробьев был у Федотова в «Сочи».
    • 25-летний игрок стоит 500 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ у Воробьева 13 матчей, 4 гола, 2 ассиста.

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    Источник: Sport24

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    18.03.2023 18:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1998

      Красногвардейчик 2 часа назад

      ЦСКА не Воробьёвы нужны, если хотят на уровень выйти

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      Рейтинг: +403

      saf05 3 часа назад

      Если не хочешь, не хрена таи днлать

      0
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      Рейтинг: +14342

      Skull_Boy 4 часа назад

      Да не бойся тебя в ЦСКА не будет, пока есть Чалов и Заболотный

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