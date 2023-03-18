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    РПЛ. «Факел» победил «Сочи» (3:0), это 2-й подряд разгром для команды Бердыева

    «Факел» в 20-м туре РПЛ крупно победил «Сочи». Дебютный гол в чемпионате России забил Матвей Ивахнов.

    Сочинец Георгий Мелкадзе получил две желтые карточки за минуту.

    В предыдущем туре «Сочи» проиграл дома «Оренбургу» (0:4).

    «Факел» остался в зоне переходных матчей. «Сочи» идет девятым.

    Россия. РПЛ. 20-й тур

    Факел (Воронеж) – Сочи – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гонгадзе, 34 (с пенальти); 2:0 – Магаль, 73; 3:0 – Ивахнов, 79.

    Удаления: нет – Мелкадзе, 81 (вторая ж.к.).

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.03.2023 18:23
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +100960

      zigbert 1 час назад

      Игроки Факела были более заряжены на игру. Тем более играли в родных стенах. Лучшим у хозяев был выбран Марков и пожалуй правильно.
      Факел с победой!

      1
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      Рейтинг: +19163

      Cleaner 2 часа назад

      Бердыев сам прилетел, а свой АВТОБУС в Иране оставил...)

      0
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      Рейтинг: +1476

      Fialet 3 часа назад

      Всё ясно. Бердыев предъявил игрокам жёсткие требования, а они не хотят напрягаться. Вот и начали сливать тренера. Если хозяин умный, он должен ввалить игрокам, и поддержать тренера.

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      Рейтинг: +2494

      serglider > Fialet 3 часа назад

      Ну, ЦСКА они сделали... Бердыеву с разу выдали полную панамку авансов и... в итоге получается пшик.

      0
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      Рейтинг: +1015

      г.Онега 4 часа назад

      заслужено ибо не фиг играть в автобус

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      Рейтинг: +21501

      Persona_non_Grata 4 часа назад

      Это ответ тем, кто жаждал видеть у руля Спартака Бердыева !!!

      0
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      Рейтинг: +3892

      minaev23 4 часа назад

      С победой Факел! Молодцы! Сочи в ауте - 0-7 за два тура.

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      Рейтинг: +14342

      Skull_Boy 4 часа назад

      Как и говорил ранее случайная победа над ЦСКА, а дальше жалкий автобус

      1
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      Рейтинг: +67598

      portero 5 часов назад

      Факел смог, наконец прорвало...

      6
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      Рейтинг: +111

      Koni_Best_1 5 часов назад

      Мде, все долбят это сочи и только цска обделался

      2
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      Рейтинг: +20987

      derrik2000 5 часов назад

      Сначала, т. е. ещё зимой, когда узнал, что Бердыев возглавил ФК "Сочи", порадовался за обоих (или обЕих??? ))) ).
      Да и самое начало весны, казалось, что в Сочи с Бердыевым всё хорошо: строгая игровая дисциплина и полная самоотдача игрочишек - "конёк" Курбана Бикеича.
      Но чегой-то потом всё разладилось.
      Чё случилось - так до сих пор и не понял.
      А ФК Факел поздравляю!
      Лично МНЕ будет грустно, если такая яркая, молодая самобытная команда покинет РПЛ (постучу три раза по дереву).

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      Рейтинг: +478

      Ill Ich > derrik2000 4 часа назад

      Бердыев явно не относится к числу тренеров-спасателей. У него начинает что-то получаться, когда он работает вдолгую. Но вряд-ли амбициозное руководство сочинского клуба предоставит ему много времени, если прямо сейчас не наметится какой-либо прогресс.

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      Рейтинг: +20987

      derrik2000 > Ill Ich 4 часа назад

      В Ростове у него как-то относительно быстро "сладилось".
      Может, ему уже всё равно и только бабло интересует?
      В прочем, БАБЛО ЕГО ИНТЕРЕСОВАЛО ВСЕГДА, но вместе со спортивной составляющей.
      Сейчас, видимо, "спортивная составляющая" уже стала ему неинтересна.

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      Рейтинг: +478

      Ill Ich > derrik2000 4 часа назад

      Что у человека в черепушке мы можем только предполагать.

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      Рейтинг: +20987

      derrik2000 > Ill Ich 4 часа назад

      Ну, это - ДА. ))

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