РПЛ. «Факел» победил «Сочи» (3:0), это 2-й подряд разгром для команды Бердыева

Игроки Факела были более заряжены на игру. Тем более играли в родных стенах. Лучшим у хозяев был выбран Марков и пожалуй правильно.
Факел с победой!
«Факел» в 20-м туре РПЛ крупно победил «Сочи». Дебютный гол в чемпионате России забил Матвей Ивахнов.
Сочинец Георгий Мелкадзе получил две желтые карточки за минуту.
В предыдущем туре «Сочи» проиграл дома «Оренбургу» (0:4).
«Факел» остался в зоне переходных матчей. «Сочи» идет девятым.
Россия. РПЛ. 20-й тур
Факел (Воронеж) – Сочи – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Гонгадзе, 34 (с пенальти); 2:0 – Магаль, 73; 3:0 – Ивахнов, 79.
Удаления: нет – Мелкадзе, 81 (вторая ж.к.).