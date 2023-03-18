«Алания» выбрала нового главного тренера

Стало известно, кто возглавит «Аланию» вместо Заура Тедеева.

Главным тренером команды из Владикавказа станет Олег Василенко.

Стороны согласовали контракт до лета 2024 года, который будет подписан в ближайшие дни.

Зарплата Василенко составит 600 тысяч рублей в месяц. В случае выхода «Алании» в РПЛ оклад специалиста удвоится.

Также тренеру пообещали, что новый стадион команды будет полностью готов в июле 2023 года.