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    «Алания» выбрала нового главного тренера

    Стало известно, кто возглавит «Аланию» вместо Заура Тедеева.

    Главным тренером команды из Владикавказа станет Олег Василенко.

    Стороны согласовали контракт до лета 2024 года, который будет подписан в ближайшие дни.

    Зарплата Василенко составит 600 тысяч рублей в месяц. В случае выхода «Алании» в РПЛ оклад специалиста удвоится.

    Также тренеру пообещали, что новый стадион команды будет полностью готов в июле 2023 года.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +966

      SLADE2019 52 минуты назад

      Команда топчется на месте. От былой яркой игры мало что осталось. Наверное, надо встряхнуть коллектив?

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