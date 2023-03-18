«Алания» выбрала нового главного тренера

Команда топчется на месте. От былой яркой игры мало что осталось. Наверное, надо встряхнуть коллектив?
Стало известно, кто возглавит «Аланию» вместо Заура Тедеева.
Главным тренером команды из Владикавказа станет Олег Василенко.
Стороны согласовали контракт до лета 2024 года, который будет подписан в ближайшие дни.
Зарплата Василенко составит 600 тысяч рублей в месяц. В случае выхода «Алании» в РПЛ оклад специалиста удвоится.
Также тренеру пообещали, что новый стадион команды будет полностью готов в июле 2023 года.
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