«Шахтер» потерпел самое крупное поражение в истории плей-офф Лиги Европы: это повторение антирекорда

«Шахтер» проиграл «Фейеноорду» со счетом 1:7 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вылетел из еврокубков.

Украинский клуб повторил антирекорд плей-офф Лиги Европы, проиграв с разницей в шесть мячей. В 2017 году АЗ уступил «Лиону» со счетом 1:7, а в 2016-м «Рапид» проиграл «Валенсии» (0:6).