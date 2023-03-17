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    «Шахтер» потерпел самое крупное поражение в истории плей-офф Лиги Европы: это повторение антирекорда

    «Шахтер» проиграл «Фейеноорду» со счетом 1:7 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вылетел из еврокубков.

    Украинский клуб повторил антирекорд плей-офф Лиги Европы, проиграв с разницей в шесть мячей. В 2017 году АЗ уступил «Лиону» со счетом 1:7, а в 2016-м «Рапид» проиграл «Валенсии» (0:6).

    • Голландцы забили три гола еще до перерыва, а украинцы сумели отличиться только на 87-й минуте.
    • По сумме двух встреч – 8:2 в пользу «Фейеноорда».

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    Источник: сайт УЕФА

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    17.03.2023 08:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100934

      zigbert 8 часов назад

      Фейеноорд сейчас выклядит крепким коллективом. Не зря они сейчас лидируют в Эредивизие.

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      Рейтинг: +586

      lNeTl 11 часов назад

      Ну всё, Шахтёр готов играть на российских футбольных полях :)

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      Рейтинг: +934

      Таврида 14 часов назад

      Почитал UA-Футбол и Football.ua, вот щас баттхерт стоит на укрофорумах, записали Ахметова в сепаратисты и собираются майдан в куеве устраивать, олигарх, говорят, неправильный, надо свергать, бггг. Шютка, никуда эта рагулятина не пойдет, сидят тихо под тапком, только в инете хрюкать могут.

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