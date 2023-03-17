«Шахтер» потерпел самое крупное поражение в истории плей-офф Лиги Европы: это повторение антирекорда

Фейеноорд сейчас выклядит крепким коллективом. Не зря они сейчас лидируют в Эредивизие.
«Шахтер» проиграл «Фейеноорду» со счетом 1:7 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вылетел из еврокубков.
Украинский клуб повторил антирекорд плей-офф Лиги Европы, проиграв с разницей в шесть мячей. В 2017 году АЗ уступил «Лиону» со счетом 1:7, а в 2016-м «Рапид» проиграл «Валенсии» (0:6).
- Голландцы забили три гола еще до перерыва, а украинцы сумели отличиться только на 87-й минуте.
- По сумме двух встреч – 8:2 в пользу «Фейеноорда».