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    «Шахтер» во 2-й раз в истории пропустил 7 голов в еврокубковом матче

    «Шахтер» потерпел одно из самых крупных поражений в своей еврокубковой истории.

    Украинская команда проиграла «Фейеноорду» со счетом 1:7 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

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    Источник: Opta

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    16.03.2023 23:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +922

      Таврида 21 минуту назад

      Не "Шахтёр", а "Шахтар", рагули как переименовались, так сразу начали всасывать с неприличными счетами, бггг

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