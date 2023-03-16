«Шахтер» во 2-й раз в истории пропустил 7 голов в еврокубковом матче

Не "Шахтёр", а "Шахтар", рагули как переименовались, так сразу начали всасывать с неприличными счетами, бггг
«Шахтер» потерпел одно из самых крупных поражений в своей еврокубковой истории.
Украинская команда проиграла «Фейеноорду» со счетом 1:7 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
- «Бавария» – «Шахтер» – 7:0 (11 марта 2015 года, ЛЧ);
- «Фейеноорд» – «Шахтер» – 7:1 (16 марта 2023 года, ЛЕ);
- «Манчестер Сити» – «Шахтер» – 6:0 (7 ноября 2018 года, ЛЧ);
- «Шахтер» – «Боруссия» М – 0:6 (3 ноября 2020 года, ЛЧ).