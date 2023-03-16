Смородская рассказала, что будет делать в случае иска от Заремы за слова про эскортницу

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская готова судиться с Заремой Салиховой.

Экс-президент «Локомотива» назвала Зарему «эскортницей».

Супруга Леонида Федуна пригрозила наказать Смородскую в суде за «брехунство».

«Не знаю, на что Зарема Салихова собирается подавать в суд. Я всего лишь процитировала ее интервью, где она сама себя называла эскортницей.

Если дело дойдет до суда, конечно, буду привлекать юристов для своей защиты», – сказала Смородская.