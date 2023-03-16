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    Смородская рассказала, что будет делать в случае иска от Заремы за слова про эскортницу

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская готова судиться с Заремой Салиховой.

    • Экс-президент «Локомотива» назвала Зарему «эскортницей».
    • Супруга Леонида Федуна пригрозила наказать Смородскую в суде за «брехунство».

    «Не знаю, на что Зарема Салихова собирается подавать в суд. Я всего лишь процитировала ее интервью, где она сама себя называла эскортницей.

    Если дело дойдет до суда, конечно, буду привлекать юристов для своей защиты», – сказала Смородская.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    16.03.2023 23:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +636

      somn 1 час назад

      Предлагаю запустить обоих на ринг. Пусть в честном бою выясняют, кто прав.

      0
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      Рейтинг: +21326

      Persona_non_Grata 8 часов назад

      Деньги будешь собирать, что бы иск оплатить .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      НедраЧили 9 часов назад

      Это как с негерами) Только они могут так называть друг друга )

      1
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      Рейтинг: +344

      dragoff > НедраЧили 6 часов назад

      Гениальный ответ! Плюсую

      0
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