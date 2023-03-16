Смородская рассказала, что будет делать в случае иска от Заремы за слова про эскортницу

Предлагаю запустить обоих на ринг. Пусть в честном бою выясняют, кто прав.
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская готова судиться с Заремой Салиховой.
- Экс-президент «Локомотива» назвала Зарему «эскортницей».
- Супруга Леонида Федуна пригрозила наказать Смородскую в суде за «брехунство».
«Не знаю, на что Зарема Салихова собирается подавать в суд. Я всего лишь процитировала ее интервью, где она сама себя называла эскортницей.
Если дело дойдет до суда, конечно, буду привлекать юристов для своей защиты», – сказала Смородская.