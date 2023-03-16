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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Игроки «Зенита» поддержали заряд виража «Fan ID – убийца футбола»

    Футболисты «Зенита» подошли к виражу «Газпром Арены» после кубкового матча против «Динамо» (1:1; 4:5 по пенальти).

    Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Андрей Мостовой и Алексей Сутормин аплодировали фанатам, когда те скандировали: «Fan ID – убийца футбола».

    • Индивидуальные паспорта болельщиков действуют на всех матчах РПЛ.
    • Из-за этого посещаемость турнира упала.
    • В Кубке России Fan ID будет действовать только на финале, который намечен на 11 июня в «Лужниках».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5245

      Каратель 4 часа назад

      убийцы футбола в первую очередь гнилые судьи тащащие зинку за клитор

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      Рейтинг: +3925

      Ziklop > Каратель 3 часа назад

      дебилы такие как вы.
      навоз свиной оказывается вы , можно было и не смотреть команду!

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      Рейтинг: +17461

      Barmaleushka 11 часов назад

      Ща столичное радостное гамно наползёт поглумится , вместе со своей главбабой .

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