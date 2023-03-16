Игроки «Зенита» поддержали заряд виража «Fan ID – убийца футбола»

Футболисты «Зенита» подошли к виражу «Газпром Арены» после кубкового матча против «Динамо» (1:1; 4:5 по пенальти).

Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Андрей Мостовой и Алексей Сутормин аплодировали фанатам, когда те скандировали: «Fan ID – убийца футбола».