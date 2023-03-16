Игроки «Зенита» поддержали заряд виража «Fan ID – убийца футбола»

убийцы футбола в первую очередь гнилые судьи тащащие зинку за клитор
Футболисты «Зенита» подошли к виражу «Газпром Арены» после кубкового матча против «Динамо» (1:1; 4:5 по пенальти).
Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Андрей Мостовой и Алексей Сутормин аплодировали фанатам, когда те скандировали: «Fan ID – убийца футбола».
- Индивидуальные паспорта болельщиков действуют на всех матчах РПЛ.
- Из-за этого посещаемость турнира упала.
- В Кубке России Fan ID будет действовать только на финале, который намечен на 11 июня в «Лужниках».