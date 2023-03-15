41-летний Ибрагимович вызван в сборную Швеции на матчи отбора Евро-2024

да ради Бога. удачи. одно смущает в некоторых великих..., сколько уже раз он, и месси в частности, заявляли об уходе из сборной?... подстать главному треплуше бокса макгрегору..., не солидно
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вызван в сборную Швеции на матчи отборочного турнира к Евро-2024.
41-летний форвард впервые с марта 2022 года получил вызов в национальную команду.
- Ибрагимович пропустил большую часть сезона из-за травмы.
- Он провел 3 матча за «Милан» в этом сезоне.
- В марте Швеция сыграет с Бельгией и Азербайджаном.