Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    41-летний Ибрагимович вызван в сборную Швеции на матчи отбора Евро-2024

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вызван в сборную Швеции на матчи отборочного турнира к Евро-2024.

    41-летний форвард впервые с марта 2022 года получил вызов в национальную команду.

    • Ибрагимович пропустил большую часть сезона из-за травмы.
    • Он провел 3 матча за «Милан» в этом сезоне.
    • В марте Швеция сыграет с Бельгией и Азербайджаном.

    Новости по теме
    Тихонов сравнил Дзюбу с Ибрагимовичем 6
    Ибрагимович заявил, что снизил зарплату ради Леау: «Он хочет еще и мой дом?»
    Ибрагимович: «Когда я в форме, то остаюсь лучшим в мире» 1
    Источник: сайт Шведского футбольного союза

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2023 16:26
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +554

      эд100 19 часов назад

      да ради Бога. удачи. одно смущает в некоторых великих..., сколько уже раз он, и месси в частности, заявляли об уходе из сборной?... подстать главному треплуше бокса макгрегору..., не солидно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11